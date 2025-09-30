Мужчина купил кольцо за $5 и узнал, что оно стоит в сотни раз дороже (фото)

Житель Великобритании стал настоящим счастливчиком, купив украшение в комиссионном магазине всего за 5 долларов (около 205 гривен). Как выяснилось позже, это было кольцо с опалом из 9-каратного золота весом 15 граммов.

Related video

Автор публикации под ником u/Odd_Payment4219 рассказал на популярном форуме Reddit, что зашел в благотворительный магазин после работы и заметил кольцо среди обычной бижутерии.

Украшение сразу привлекло его внимание, и он решил приобрести его.

Спустя некоторое время владелец отнес покупку на экспертизу после того, как незнакомый мужчина попытался купить кольцо у него прямо в магазине. Специалисты подтвердили, что это не бижутерия, а ценное украшение из золота.

Кольцо оказалось необычного дизайна: двое людей держат в ладонях круглый опал.

Кольцо с опалом из 9-каратного золота весом 15 граммов Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Пост о находке в сообществе Thrift Store Hauls собрал почти 3000 лайков и сотни комментариев.

"Вам так повезло, красивое кольцо";

"Похоже, это единственная в своем роде литая модель. Обожаю эти фигурки";

"Вау, какая красота! Поздравляю, серьезно. Это одно из самых потрясающих и уникальных колец, которые я когда-либо видела, настоящее сокровище".

Некоторые комментаторы начали спорить о возможной цене находки. Оценки варьировались от 1000 до 2000 долларов (от 41 тысячи до 82 тысячи). В то же время в интернет-магазинах стоимость подобных колец с опалом из 9-каратного золота колеблется от 335 до 9666 долларов (от 13 790 до 397 тысяч гривен).

Согласно данным Gem Society, опалы известны своей "игрой цвета" — свет преломляется так, что создает переливающиеся радужные узоры. Однако этот камень мягче, чем большинство драгоценных, поэтому он легко царапается и требует аккуратного ношения.

Ранее Фокус сообщал, что девушка заметила за старой картиной неожиданное "сокровище". Страстная поклонница экономных покупок Даниэль Роуз из США поделилась необычным открытием после визита в комиссионный магазин.

Также стало известно, что пара разбогатела после случайной находки в стенах собственного дома. Супруги из города Нью-Баффало, штат Мичиган (США) нашли спрятанные картины. Их ценность находки оценивают в десятки тысяч долларов.