Чоловік купив каблучку за $5 і дізнався, що вона коштує в сотні разів дорожче (фото)

Житель Великої Британії став справжнім щасливчиком, купивши прикрасу в комісійному магазині всього за 5 доларів (близько 205 гривень). Як з'ясувалося пізніше, це була каблучка з опалом із 9-каратного золота вагою 15 грамів.

Автор публікації під ніком u/Odd_Payment4219 розповів на популярному форумі Reddit, що зайшов до благодійної крамниці після роботи і помітив каблучку серед звичайної біжутерії.

Прикраса одразу привернула його увагу, і він вирішив придбати її.

Через деякий час власник відніс покупку на експертизу після того, як незнайомий чоловік спробував купити каблучку в нього прямо в магазині. Фахівці підтвердили, що це не біжутерія, а цінна прикраса із золота.

Каблучка виявилася незвичайного дизайну: двоє людей тримають у долонях круглий опал.

Каблучка з опалом із 9-каратного золота вагою 15 грамів Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Пост про знахідку в спільноті Thrift Store Hauls зібрав майже 3000 лайків і сотні коментарів.

"Вам так пощастило, красива каблучка";

"Схоже, це єдина у своєму роді лита модель. Обожнюю ці фігурки";

"Вау, яка краса! Вітаю, серйозно. Це одна з найприголомшливіших і унікальних каблучок, які я коли-небудь бачила, справжній скарб".

Деякі коментатори почали сперечатися про можливу ціну знахідки. Оцінки варіювалися від 1000 до 2000 доларів (від 41 тисячі до 82 тисячі). Водночас в інтернет-магазинах вартість подібних каблучок з опалом із 9-каратного золота коливається від 335 до 9666 доларів (від 13 790 до 397 тисяч гривень).

Згідно з даними Gem Society, опали відомі своєю "грою кольору" — світло заломлюється так, що створює райдужні візерунки, які переливаються. Однак цей камінь м'якший, ніж більшість дорогоцінних, тому він легко дряпається і вимагає акуратного носіння.

