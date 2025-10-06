Дешева на вигляд сімейна реліквія виявилася рідкісним діамантом за 1,2 млн євро

Камінь дістався мешканці Італії від її покійної бабусі. Лише нещодавно вона вирішила оцінити реліквію і звернулася до фахівців аукціонного дому Aste Bolaffi в Турині.

Експерти повідомили, що це натуральний рожевий діамант вагою 3,18 карата, датований початком 1970-х років. Про це пише What's The Jam.

Мешканка Італії на ім'я Лора довгі роки носила каблучку, вважаючи, що вставлений у неї камінь — звичайний рожевий кварц. Насправді прикраса виявилася рідкісним рожевим діамантом вартістю до 1,2 мільйона євро.

Камінь дістався Лорі від її покійної бабусі. Незважаючи на те що він був вставлений у платинову каблучку Bulgari "Trombino", жінка не надавала цьому значення і носила прикрасу щодня. Лише нещодавно вона вирішила оцінити реліквію і звернулася до фахівців аукціонного дому Aste Bolaffi в Турині.

Експерти повідомили, що це натуральний рожевий діамант вагою 3,18 карата, датований початком 1970-х років. Камінь має сертифікат GIA, що підтверджує його як "натуральний фантазійний насичений рожевий діамант, VS2, тип IIa", що робить його практично унікальним на світовому ринку.

Жінка носила каблучку з рожевим каменем, не підозрюючи, що на її руці Фото: Jam Press

Діамант оточений 64 каменями круглого і багетного ограновування загальною вагою 1,93 карата. За словами фахівців, такі екземпляри трапляються вкрай рідко, особливо якщо вони вагою понад три карати й виконані у фірмовому стилі Bulgari.

Каблучка стане головним лотом ювелірного аукціону Aste Bolaffi, який відбудеться 7 жовтня, а наступного дня торги будуть доступні онлайн. У каталозі представлено понад 530 лотів, включно з прикрасами від Cartier, Van Cleef & Arpels, Pomellato та інших легендарних будинків.

"Натуральні рожеві діаманти рідкісні самі по собі, але вагою понад три карати — це абсолютна рідкість. А якщо він ще й від Bulgari — це витвір мистецтва", — зазначив фахівець Маттео Арманді з Aste Bolaffi.

