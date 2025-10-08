Жінка показала "найгіршу покупку" зроблену в інтернеті: що з нею не так (відео)

Онлайн-покупки не завжди виправдовують очікування, і історія мешканки США на ім'я Сюзі стала тому яскравим прикладом. Жінка замовила прасувальну дошку і праску на платформі Temu, але була шокована, коли отримала набір мініатюрних розмірів.

Прасувальна дошка виявилася довжиною всього близько шести дюймів (15 см), а праска була такого ж крихітного формату. Про це вона розповіла в одному з роликів у TikTok.

У своєму вірусному ролику в TikTok Сюзі з посмішкою зізналася, що за роки покупок на Temu бачила багато чого, але такого сюрпризу не очікувала.

"Я замовила праску і прасувальну дошку. Коли посилка прийшла, я відкрила коробку і мало не впала від сміху. Вона була завдовжки всього кілька дюймів", — розповіла американка.

Відео швидко розійшлося соцмережами, викликавши бурю відгуків. Користувачі ділилися схожими історіями про свої "маленькі покупки" з Temu і жартували над тим, як онлайн-шопінг часом підносить несподівані подарунки. Під роликом Сюзі залишили сотні коментарів.

"Я теж одного разу замовив лампу, а отримав нічник для лялькового будиночка";

"Я замовляла в Temu багато одягу. Жодного разу не розчарувалася".

Інші жартували, що потрібно влаштувати "обмін мішками з невдалими замовленнями".

Чому такі ситуації відбуваються

Видання Mirror зазначає, що Temu — китайська онлайн-платформа, яка пропонує широкий вибір товарів безпосередньо від виробників за наднизькими цінами. Однак іноді покупці не звертають увагу на розміри або опис, через що й відбуваються подібні курйози.

На сайті Temu нагадують, що замовлення захищені Програмою захисту покупок, яка гарантує повернення коштів за товари, які не доставлено, пошкоджено або які не відповідають опису.

