Кошта, Каллас или лидеры Франции и Германии: в ЕС разгорелся спор из-за Украины

В Евросоюзе ведутся споры о том, кто будет представлять Европу на переговорах по Украине. Сейчас существуют три группы с разными кандидатами и интересами, и сегодня они попытаются прийти к соглашению.

В аналитическом материале POLITICO отмечается, что, хотя страны блока согласны с тем, что Европа должна иметь собственное место за столом переговоров, единого мнения относительно кандидатуры представителя нет. Дипломаты и европейские чиновники, опрошенные изданием, выделяют как минимум три группы с разными взглядами на будущий формат представительства. Спор стал одной из главных тем встреч европейских лидеров в Дублине, хотя изначально не планировалось посвящать саммит Украине.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в комментарии изданию пошутил, что по этой истории уже можно было бы снимать телешоу. По его словам, самая интересная часть дискуссии еще впереди.

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Три группы в ЕС: кто хочет представлять Европу

По данным POLITICO, спор между европейскими столицами развернулся вокруг трех основных подходов.

Сторонники Антониу Кошти

Первая группа поддерживает кандидатуру председателя Европейского совета Антониу Кошты. В его обязанности входит представление интересов лидеров стран ЕС на международном уровне, поэтому он считается одним из наиболее подходящих кандидатов на эту должность.

Кроме того, опыт бывшего премьер-министра Португалии и его нынешняя должность, по мнению дипломатов, могут обеспечить ему определенную нейтральность в переговорах.

Одним из первых публично поддержал Кошту премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он подчеркнул, что полномочия председателя Европейского совета непосредственно исходят от самого Европейского союза, а значит, он подотчетен странам-членам.

Также свою поддержку этой кандидатуре выразили премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также представители Люксембурга и Польши.

Франция и Германия не хотят уступать свои места

Вторая группа — Франция и Германия, которые не готовы передать Брюсселю монопольное право представлять Европу на переговорах.

Обе страны уже участвуют в дипломатических переговорах по Украине и считают важным сохранить свое влияние на этот процесс.

Канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что не поддерживает отказ от действующего формата участия ведущих европейских государств.

Он назвал участием так называемой группы E3, в которую входят Германия, Франция и Великобритания, устоявшимся форматом. По его словам, к этой работе также привлечены Италия и Польша.

У Франции есть дополнительные дипломатические аргументы: она является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает ядерным арсеналом. Поэтому в Париже не спешат передавать свои полномочия представителям институтов ЕС.

Поклонники Каи Каллас

Третью группу составляют сторонники главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ее кандидатура вызывает наибольшие споры из-за жесткой позиции в отношении России.

Часть европейских дипломатов считает, что Кремль может не воспринимать Каллас как приемлемого собеседника. Один из представителей ЕС, комментируя ее возможное назначение, назвал ее "вероятно, худшим кандидатом, которого можно было бы выбрать".

В то же время другие дипломаты придерживаются противоположного мнения. Они считают, что принципиальность Каллас в отношении России может стать преимуществом, а не препятствием для переговоров.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также поддержал идею участия Каллас вместе с Коштой, подчеркнув, что оба обладают четкими полномочиями и могут обеспечить последовательность представительства Европы.

Почему Франция и Германия не хотят передавать полномочия Брюсселю

По оценке собеседников POLITICO, главным препятствием для согласования кандидатуры может быть не позиция России, а нежелание двух ведущих европейских государств отказываться от собственного влияния.

Франция и Германия обладают значительным политическим и дипломатическим весом, а их лидеры уже участвуют в консультациях по поводу будущего Украины. Передача полномочий исключительно институтам ЕС могла бы ограничить их возможность напрямую влиять на переговорный процесс.

В то же время премьер-министр Эстонии Михал подчеркивает, что страны могут продолжать двусторонние контакты с Москвой, но решения, касающиеся всей Европы, должны приниматься на основе общей позиции.

Выберут ли представителя Европы на саммите в Дублине

Неформальная встреча лидеров ЕС запланирована на пятницу, 13 ноября. Ожидается, что вопрос о европейском представительстве на переговорах по Украине станет одной из тем обсуждения.

Однако, по информации высокопоставленного чиновника ЕС, формального назначения специального переговорщика в ходе этой встречи, скорее всего, не будет. Вместо этого лидеры могут попытаться прийти к общему пониманию того, как именно Европа должна быть представлена на переговорах.

Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макенти также отметила, что европейским лидерам предстоит еще обсудить этот вопрос.

Ранее Фокус сообщал, что в Евросоюзе уже обсуждали кандидатуры возможных представителей для переговоров с диктатором Путиным. Среди претендентов называли Антониу Кошту, президента Финляндии Александра Стубба и Каю Калласа. Окончательного решения тогда также не было.

Кроме того, мы анализировали, почему России может быть выгодно вести переговоры с США без непосредственного участия европейских стран и какие риски это создает для Украины. Эксперты подчеркивали важность европейского присутствия при обсуждении гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины.