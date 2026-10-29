Мир на троих, счет для Европы: кто заплатит за договоренности Трампа и Путина

Украина готова сесть за стол переговоров даже без Европы, но не станет ли её отсутствие подарком Кремлю? Москва стремится договариваться с Вашингтоном о мире отдельно, оставив Брюсселю переговоры о санкциях, замороженных активах и экономических уступках. Фокус выяснил, почему России выгодно разделить переговорный процесс, на какие уступки может пойти Трамп и способна ли Европа защитить интересы Украины, если её не пригласят за главный стол переговоров.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина в любом случае примет участие в переговорах, даже если они будут проходить без участия Европы. По сути, ранее так и происходило: трехсторонний формат уже применялся, а отдельно после этих встреч проводились другие (в Швейцарии в феврале 2026 года) в присутствии европейской, украинской и американской делегаций.

Зеленский сегодня подчеркивает, что без европейцев не удастся обеспечить Украине надлежащие гарантии безопасности и провести её восстановление после завершения российско-украинской войны. Встречу трёх сторон с целью мирного урегулирования планируется организовать после промежуточных выборов в США. Место, где будут вести переговоры участники "трехстороннего диалога", — Абу-Даби (ОАЭ). Зеленский заверил, что Киев готов вести переговоры в любом формате, чтобы приблизить окончание боевых действий.

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Брюссель выбирает специального представителя на фоне угрозы кулуарных договоренностей между США и Россией

В Европе обеспокоены тем, что Москва и Вашингтон без её участия могут прийти к невыгодным для Украины договоренностям. 27 октября президент Финляндии Стубб и премьер-министр Норвегии Стере позвонили Путину, чтобы проинформировать главу Кремля о позиции своих стран относительно следующего этапа мирных переговоров, уточнив, что от имени всей Европы они не выступали, а лишь от себя.

В Брюсселе обсуждают кандидатуру специального представителя, который мог бы представлять Европу в рамках переговорного трека. Среди возможных претендентов: Урсула фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии), Антониу Кошта (председатель Евросовета), Александр Стубб (президент Финляндии), Кая Каллас (высокий представитель ЕС по иностранным делам).

Для Украины присутствие её европейских коллег за столом переговоров — приоритетный момент. Такое мнение в комментарии Фокусу высказал политолог, эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев. Он подчеркивает, что вовлеченность Европы приносит положительные результаты и в свое время позволила продвигать переговорный процесс вперед и довольно качественно.

"Отсутствие там европейцев — это в первую очередь заслуга россиян и желание американцев договориться именно с Россией. США могут пойти на уступки и согласиться с тем, что европейцев там не будет", — считает Краев.

27 октября президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтону удалось добиться существенного прогресса в отношениях между Украиной и Россией. Трамп объявил, что готовится трехсторонняя встреча, подчеркнув, что и Киев, и Москва хотят положить конец войне. О роли ЕС глава Белого дома не упомянул.

В чём опасность переговорного "треугольника" без участия Европы

Отсутствие на переговорах представителя Европы от Украины, как добавил Краев, станет стратегическим минусом. Размышляя о том, каких договоренностей можно будет достичь в формате "треугольника", политолог констатировал, что любых, однако ключевым является то, что россияне могут увидеть, что мяч на их стороне. А это несет угрозы.

"Если им удастся убедить американцев, что сейчас, без участия Европы и при менее активном участии Украины, у них будет возможность договориться с ними обо всём, то могут возникнуть проблемы. К сожалению, эти сложности закрепят статус переговоров как абсолютно неэффективных. Втроем можно прийти к соглашению о чём угодно, и это для Украины является проблемой. С украинской точки зрения Европа нужна в дипломатическом плане, потому что европейцы будут заверять эти договоры, а с точки зрения безопасности — обеспечивать нам поддержку и гарантии безопасности. Именно они будут следить за тем, чтобы прекращение огня соблюдалось", — пояснил политолог.

Сейчас, как отметил Краев, создается впечатление, что украинские оппоненты совместно с американскими партнерами пытаются искусственно вытеснить Европу из переговорного процесса и создать для себя возможность извлечь из этого выгоду в будущем.

Два направления вместо одного: почему Россия пытается разделить переговоры о мире

Вряд ли россиянам и американцам удастся отстранить европейцев от переговорного процесса. Сейчас ЕС демонстрирует еще более активное участие, о чем свидетельствует недавний телефонный разговор Стубба и Стере с Путиным, да и Кремль понимает, что без Европы ряд крайне важных для себя вопросов решить не удастся. Среди таких вопросов политолог Владимир Фесенко в беседе с Фокусом назвал тему санкций против России. Он напомнил, что наибольшее их количество ввели именно европейцы, поэтому вести переговоры с ними Москве все же придется. Однако это будет отдельный формат, который может проходить параллельно с трехсторонними переговорами о мире.

"Наблюдается прогресс. Европейцы все больше влияют на переговорный процесс через американцев. Они участвуют в нем опосредованно. Россия также начала определять роль Европы. Несколько дней назад помощник Путина, Ушаков, впервые заявил, что с европейцами нужно вести диалог. Но позиция России такова, что они, похоже, хотят отдельный переговорный трек, чтобы договариваться с ними по всем остальным вопросам, касающимся безопасности, санкций, активов", — отметил политолог.

То есть Кремль стремится вести две отдельные линии: в основном, что касается мирного урегулирования, он не хочет видеть Европу, поскольку понимает, что может влиять на США, а через них — и на Украину, а вот на Брюссель — нет, поскольку тот является надёжным союзником Украины. По мнению Фесенко, именно поэтому прямое участие Европы в переговорах в Абу-Даби будет создавать баланс интересов, что России не нравится.

"Украина не выступает против участия Европы в переговорах, но, учитывая сложившуюся ситуацию, для нас важно, чтобы эта трехсторонняя встреча состоялась. Это главный приоритет. Европейцы в любом случае будут участвовать в процессе. Когда в последний раз проходили переговоры в таком формате в Женеве, тогда европейские советники по вопросам национальной безопасности прилетали для участия в одном из раундов с участием украинской и американской сторон. Уже тогда произошло разветвление переговорного процесса", — подчеркнул Фесенко.

Опасные авансы: что грозит интересам Украины

О каком-либо ослаблении позиции Украины на предстоящих переговорах в связи с отсутствием там Европы речь не идет, поскольку и раньше она напрямую не участвовала в переговорах. По мнению политолога, ослабило Украину сейчас нечто иное — нынешняя риторика Трампа, отдельные экономические соглашения с Россией, давление на Киев в вопросе ударов по российским НПЗ. Путин очень надеется, что через США сможет повлиять на то, чтобы Зеленский пошел на односторонние уступки в переговорах.

"Именно благодаря активному сотрудничеству с Европой мы можем нейтрализовать эти риски. Приведу пример. Что сейчас продвигают американцы, в первую очередь Виткофф? Они хотят отменить часть санкций против России до момента прекращения боевых действий. Заранее. Вот такой подарок Путину, по их мнению, будет способствовать завершению войны. Но эффект прямо противоположный. Вот было подписано дизельное соглашение с Россией, и что? Эскалация не уменьшилась, наоборот. Однако большая часть санкций в отношении России была введена не США, а Европой, а её позиция в этом вопросе принципиальна: никаких послаблений до прекращения боевых действий", — отметил политолог.

Среди вопросов, которые продвигает Виткофф и о которых тоже придется говорить именно европейцам, — передать России часть её замороженных активов, возобновить экспорт российского газа и нефти в Европу. Американская сторона хочет, чтобы Брюссель предпринял соответствующие шаги до того, как наступит перемирие, а вот Европа категорически против этого и считает, что первоочередной задачей должно стать прекращение огня.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия действительно демонстрирует готовность принять участие в переговорах в Абу-Даби и не исключает возможность встречи лидеров трёх стран. Стороны затронут, в частности, вопросы морского и энергетического перемирия, а также обмена пленными. Президент Украины также рассказал о новых требованиях Кремля, а именно о полном изменении системы безопасности в Европе и в целом в мире.

Между тем из России раздаются новые заявления, ставящие под сомнение её участие в переговорах в Абу-Даби. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что сегодня всё зависит от ситуации на фронте. Он напомнил, что якобы Украина сорвала прошлый раунд переговоров, который планировался, поскольку не позволила россиянам провести "выборы" на оккупированных территориях.