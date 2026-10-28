"Серьезно настроена": Зеленский сообщил, какие требования РФ для завершения войны (обновление)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия действительно готова принять участие в трехсторонней встрече делегаций в Абу-Даби и возможна даже встреча лидеров трёх стран. При этом Кремль по-прежнему связывает окончание войны с территориальными претензиями к Украине. Какие тезисы озвучил Зеленский по поводу геополитики, переговоров и внутриполитических тем?

Утром 28 октября президент Украины провел закрытую онлайн-беседу с украинскими СМИ, а основные тезисы беседы опубликовали в Telegram-канале "РБК-Украина". Среди прочего, Зеленский рассказал о технических переговорах в Абу-Даби и о том, что делегации будут обсуждать вопросы энергетического и морского перемирия, обмена пленными и встречи лидеров США, Украины и РФ. Дата встречи зависит от ситуации на Ближнем Востоке, которой сегодня занимается Вашингтон. Глава государства рассказал о новых требованиях Путина для завершения войны и "гарантий безопасности", а также о других смежных темах.

У Путина появились новые требования, заявил Зеленский. Теперь в Кремле хотят не только территорий и "гарантий ненападения", но и полного переформатирования системы безопасности в Европе и мире. Между тем приближается возможная встреча Трампа, Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, которые попытаются разделить сферы влияния на планете, не обращая внимания на другие народы. Президент пояснил, что переговоры в Абу-Даби следовало бы провести до этого "мирового разделения".

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"Без Европы невозможно обсуждать гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины", — привели СМИ слова Зеленского.

По словам Зеленского, Кремль готов завершить войну, если заставит выполнить российские требования в отношении украинской территории и "гарантий безопасности для РФ". Что касается территорий, то в ходе переговоров США поднимали вопрос о Донбассе (создание демилитаризованной зоны), Запорожской АЭС (обмен на другие участки), Кинбурнскую косу (демилитаризованная зона и ограниченный контроль Украины) и др.

Президент также критически отозвался о соглашении между США и РФ по дизельному топливу и о том, что в дальнейшем Белый дом будет снимать санкции в отношении российского газа, удобрений и активов. Зеленский назвал сотрудничество между Вашингтоном и Москвой "экономическим браком".

Другие заявления президента о войне: в течение 2026 года Украина получала всего 12 ракет Patriot в месяц (необходимо 35), систему спутниковой связи Starshield может включать и выключать компания SpaceX. Кроме того, Зеленский озвучил имена трех кандидатов на должность посла Украины в США (Юлия Свириденко, Дмитрий Кулеба и Павел Палиса, последний — отказался) и раскритиковал уровень подготовки Киева к зиме.

Переговоры по Украине — Зеленский о переговорах и требованиях РФ 28 октября Фото: РБК-Украина

Переговоры по Украине — Зеленский о "гарантиях безопасности для РФ" 28 октября Фото: РБК-Украина

Обновление 10:05 — как сообщило медиа "Укринформ", Зеленский назвал три формата гарантий безопасности для Украины, которые на сегодняшний день обсуждаются. Первый формат – двусторонние гарантии от США для Украины, похожие на статью 5 Договора НАТО (Article 5-like). Второй — "Коалиция желающих с бекстопом от Америки", который обсуждается с участием Европы. Третье – вступление Украины в НАТО, и на этом треке также должна быть Европа.

Переговоры по Украине — подробности требований РФ

Отметим, что 26 октября издание The Telegraph сообщило о новых требованиях РФ на переговорах по Украине. Неназванные чиновники рассказали журналистам, что Путин действительно требует отвести границы НАТО в Европе к линии 1997 года. Если такое решение будет принято, то без защиты останутся страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва), Польша, а также другие государства, входившие в зону влияния в эпоху СССР. СМИ подсчитало, что совокупные вооруженные силы трех стран Балтии составляют около 250 тыс. человек, в то время как у РФ есть 1,1 млн действующих солдат и еще 2 млн резервистов.

Напоминаем, что 27 октября состоялся трехчасовой телефонный разговор двух представителей Европы с Путиным: Зеленский рассказал, о чем они говорили.