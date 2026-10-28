"Серйозно налаштована": Зеленський повідомив, які вимоги РФ задля завершення війни (оновлення)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія справді готова взяти участь у тристоронній зустрічі делегацій в Абу-Дабі й можлива навіть зустріч лідерів трьох країн. При цьому Кремль і далі пов'язує завершення війни з територіальними претензіями до України. Які тези озвучив Зеленський щодо геополітики, переговорів та внутрішньополітичних тем?

Зранку 28 жовтня український президент провів закрите онлайн-спілкування з українськими медіа, а основні тези розмови опублікували у Telegram-каналі "РБК-Україна". Серед іншого, Зеленський сказав про технічні переговорив в Абу-Дабі й про те, що делегації обговорюватимуть теми енергетичного та морського перемир'я, обміну полоненими та зустрічі лідерів США, України та РФ. Дата зустрічі залежить від ситуації на Близькому Сході, якою сьогодні займається Вашингтон. Глава держави розповів про нові вимоги Путіна задля завершення війни та "гарантій безпеки" та про інші дотичні теми.

У Путіна з'явились нові вимоги, сказав Зеленський. Тепер у Кремлі хочуть не лише територій та "гарантії ненападу", а бажають повного переформатування системи безпеки у Європі та світі. Тим часом наближається можлива зустріч Трампа, Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна, які спробують поділити сфери впливу на планеті, не зважаючи на інші народи. Президент пояснив, що треба було б переговори в Абу-Дабі провести раніше цього "світового поділу".

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"Без Європи неможливо обговорювати гарантії безпеки та післявоєнне відновлення України", — навели медіа слова Зеленського.

Зі слів Зеленського, Кремль готовий завершити війну, якщо примусить виконати російські вимоги щодо української території та "гарантій безпеки для РФ". Щодо територій, то під час переговорного треку США порушували питання про Донбас (створення демілітаризованої зони), Запорізьку АЕС (обмін на інші ділянки), Кінбурнська коса (демілітаризована зона та обмежений контроль України) та ін.

Президент також критично оцінив угоду про дизель між США та РФ й про те, що далі Білий дім зніматиме санкції проти російського газу, добрив, активів. Зеленський назвав співпрацю між Вашингтоном та Москвою "економічним шлюбом".

Інші тези президента щодо війни: протягом 2026 року Україна отримувала лише 12 ракет Patriot на місяць (потрібно 35), систему супутникового зв'язку Starshield може вимикати та вмикати компанія SpaceX. Крім того, Зеленський озвучив імена трьох кандидатів на вакансію посла України в США (Юлія Свириденко, Дмитро Кулебу та Павло Паліса, останній — відмовився) та розкритикував рівень підготовки Києва до зими.

Переговори щодо України — Зеленський про переговори та вимоги РФ 28 жовтня Фото: РБК-Україна

Переговори щодо України — Зеленський про "гарантії безпеки для РФ" 28 жовтня Фото: РБК-Україна

Оновлення 10:05 — як повідомило медіа "Укрінформ", Зеленський назвав три формати гарантій безпеки для України, які на сьогодні обговорюються. Перший формат — двосторонні гарантії від США для України, схожі на статтю 5 Договору НАТО (Article 5-like). Другий — "Коаліція охочих з бекстопом від Америки", який обговорюватись за участю Європи. Третій — вступ України до НАТО, і на цьому треку також має бути Європа.

Переговори щодо України — деталі вимог РФ

Зазначимо, 26 жовтня медіа The Telegraph розповіло про нові вимоги РФ на переговорах щодо України. Неназвані посадовці розповіли журналістам, що Путін справді вимагає відвести кордони НАТО у Європі на лінію 1997 року. Якщо таке рішення буде, то без захисту залишаться країни Балтії (Естонія, Латвія, Литва), Польща, й також інші держави, які були частиною зони впливу часів СРСР. Медіа підрахувало, що сукупні військові сили трьох країн Балтії — близько 250 тис. осіб, тим часом як РФ має 1,1 млн діючих солдатів і ще 2 млн резерву.

Нагадуємо, 27 жовтня відбулась тригодинна телефонна розмова двох представників Європи з Путіним: Зеленський розповів, про що вони говорили.