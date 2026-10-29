Мир на трьох, рахунок для Європи: хто заплатить за домовленості Трампа і Путіна

Україна готова сісти за стіл переговорів навіть без Європи, але чи не стане її відсутність подарунком Кремлю? Москва прагне домовлятися з Вашингтоном про мир окремо, залишивши Брюсселю розмови про санкції, заморожені активи та економічні поступки. Фокус з'ясував, чому Росії вигідно розділити переговорний процес, на які поступки може піти Трамп і чи здатна Європа захистити інтереси України, якщо її не запросять за головний стіл переговорів.

Український лідер наголосив на тому, що Україна у будь-якому разі візьме участь у переговорах, навіть якщо вони проходитимуть без Європи. По суті, раніше так і відбувалося, тристоронній формат вже застосовувався, а окремо після цих зустрічей проводились інші (у Швейцарії в лютому 2026 року) за присутності європейської, української та американської делегацій.

Зеленський сьогодні наголошує, що без європейців не вдасться передбачити для України належні гарантії безпеки й провести її відбудову після завершення російсько-української війни. Зустріч трьох сторін задля мирного врегулювання планується організувати після проміжних виборів у США. Місце, де говоритимуть учасники трикутнику — Абу-Дабі (ОАЕ). Зеленський запевнив, що Київ готовий розмовляти у будь-якому форматі, аби наблизити завершення бойових дій.

Видео дня

Брюссель обирає спецпредставника на тлі загрози кулуарних домовленостей США та Росії

У Європі занепокоєні, що Москва і Вашингтон без її участі можуть дійти невигідних для України домовленостей. 27 жовтня президент Фінляндії Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Стьоре зателефонували Путіну, аби поінформувати очільника Кремля про позицію своїх країн щодо наступного етапу мирних переговорів, уточнивши, що від імені всієї Європи не говорили, лише від себе.

У Брюсселі роздумують над кандидатурою спецпредставника, який міг би представляти Європу в межах переговорного треку. Серед можливих претендентів: Урсула фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії), Антоніу Кошта (голова Євроради), Александр Стубб (президент Фінляндії), Кая Каллас (висока представниця ЄС із закордонних справ).

Для України присутність її європейських колег за столом переговорів — пріоритетний момент. Таку думку у коментарі Фокусу висловив політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він наголошує, що долученість Європи несе позитивні наслідки та у свій час дала змогу рухати переговорний процес вперед і доволі якісно.

"Відсутність там європейців — це першочергово робота росіян і бажання американців домовитися саме з Росією. США можуть піти на поступки й погодитися з тим, що європейців там не буде", — вважає Краєв.

27 жовтня президент Сполучених Штатів заявив, що Вашингтону вдалося досягнути суттєвого прогресу у взаєминах між Україною та Росією. Трамп анонсував, що готується тристороння зустріч, підкреслюючи, що і Київ, і Москва хочуть покласти край війні. Про роль ЄС очільник Білого дому не обмовився.

У чому небезпека переговорного "трикутника" без Європи

Відсутність під час переговорів представника з Європи для України, як продовжив Краєв, стане стратегічним мінусом. Розмірковуючи над тим, яких домовленостей можна буде досягти у форматі трикутника, політолог констатував, що будь-яких, проте ключовим є те, що росіяни можуть побачити, що м'яч на їхньому боці. А це несе загрози.

"Якщо вони зможуть переконати американців, що зараз без Європи і зі слабкішою участю України, в них буде змога домовитися з ними про все, тоді можуть початися проблеми. На жаль, ці складнощі закріплять статус переговорів, як абсолютно недієвих. Втрьох можна дійти домовленостей про що завгодно, і це для України є проблемою. З українського погляду Європа потрібна дипломатично, бо європейці завірятимуть цей договір, з безпекового погляду забезпечуватимуть нам підтримку, гарантії безпеки. Саме вони стежитимуть за тим, щоб припинення вогню дотримувалось", — пояснив політолог.

Зараз, як зазначив Краєв, виглядає так, що Європу намагаються українські опоненти спільно з американськими партнерами штучно вибити з переговорного процесу й отримати шанс для себе, щоб отримати потім вигоду.

Два треки замість одного: чому Росія намагається відокремити переговори про мир

Навряд чи росіянам і американцям вдасться дистанціювати європейців від переговорного треку. Нині ЄС демонструє ще більш активну долученість, про що свідчить нещодавня телефонна розмова Стубба і Стьоре з Путіним, та й Кремль розуміє, що без Європи низку вкрай важливих для себе питань розв'язати не вдасться. Серед таких політолог Володимир Фесенко у розмові з Фокусом назвав тему санкцій проти Росії. Він нагадав, що найбільшу їх кількість наклали саме європейці, тож розмовляти з ними Москві все ж доведеться. Однак це буде окремий формат, який може йти паралельно з тристоронніми переговорами про мир.

"Є прогрес. Європейці все більше впливають на переговорний процес через американців. Вони беруть в ньому участь непряму. Росія почала теж визначати роль Європи. Вперше декілька днів тому помічник Путіна, Ушаков, сказав, що з європейцями треба вести розмову. Але позиція Росії така, що вони, схоже, хочуть окремий переговорний трек, аби домовлятися з ними по всіх інших питаннях, які стосуються безпеки, санкцій, активів", — зауважив політолог.

Тобто Кремль прагне вести два окремих треки, на основному щодо мирного врегулювання він Європу бачити не хоче, бо розуміє, що на США впливати може, а через них і на Україну, а от на Брюссель — ні, бо він є надійним українським союзником. На погляд Фесенка, саме тому пряма участь Європи у переговорах в Абу-Дабі буде створювати баланс інтересів, що Росії не подобається.

"Україна не виступає проти участі Європи у переговорах, але оскільки зараз така ситуація, то для нас важливо, щоб ця тристороння зустріч відбулася. Це головний інтерес. Європейці у будь-якому разі будуть в процесі. Коли останнього разу були переговори у такому форматі в Женеві, тоді європейські радники з питань нацбезпеки прилітали для участі в одному з раундів за участю української та американської сторін. Вже тоді було відгалуження переговорного процесу", — підкреслив Фесенко.

Небезпечні аванси: що загрожує інтересам України

Про жодне послаблення української позиції на майбутніх переговорах у контексті відсутності там Європи не йдеться, бо й раніше напряму вона не сиділа за переговорним столом. На думку політолога, послабило Україну зараз дещо інше — нинішня риторика Трампа, сепаратні економічні угоди з Росією, тиск на Київ у питанні ударів по російських НПЗ. Путін дуже сподівається, що через США зможе впливати на те, щоб Зеленський пішов на односторонні поступки у переговорах.

"Саме через активну співпрацю з Європою ми можемо ці ризики нейтралізувати. Наведу приклад. Що зараз просувають американці, першочергово Віткофф? Вони хочуть скасувати частину санкцій проти Росії до миті припинення бойових дій. Авансом. Ось такий подарунок Путіну, на їхню думку, сприятиме завершенню війни. Але ефект прямо протилежний. От була підписана дизельна угода з Росією, і що? Меншою ескалація не стала, навпаки. Однак більша частина санкцій щодо Росії була накладена не США, а Європою, а її позиція в цьому питанні принципова: ніяких послаблень, поки не будуть припинені бойові дії", — вказав політолог.

Серед питань, які просуває Віткофф і про які теж треба буде говорити, якраз є європейцями — передати Росії частину її заморожених активів, відновити експорт російського газу і нафти у Європу. Американська сторона хоче, аби Брюссель зробив відповідні кроки до того, як настане перемир'я, а от Європа категорично проти цього і вважає, що першочерговим має стати припинення вогню.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія дійсно демонструє готовність взяти участь у переговорах в Абу-Дабі й не виключає можливість зустрічі лідерів трьох країн. Сторони порушать, зокрема, питання морського і енергетичного перемир'я, обміну полоненими. Президент України поділився й про нові вимоги Кремля, а саме повністю змінити систему безпеки у Європі й загалом у світі.

Тим часом з Росії лунають нові заяви, які ставлять під сумнів її участь в переговорах в Абу-Дабі. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков висловився про те, що сьогодні все залежить від ситуації на фронті. Він нагадав, що нібито Україна зірвала минулий раунд переговорів, який планувався, бо не давала провести росіянам «вибори» на окупованих територіях.