Российскому кино не нашлось места в одном из кинотеатров Рима, но фестиваль всё же состоялся — организаторы перенесли показы в "Русский дом" после протестов итальянских политиков и украинских организаций.

Несмотря на то, что европейские страны продолжают поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, Москва не перестает искать способы сохранить своё влияние в Европе. Российская пропаганда всё чаще пытается проникать в европейское информационное и культурное пространство, используя для этого различные площадки и форматы. Одним из таких примеров стал российский кинофестиваль в Риме, проведение которого сопровождалось протестами и политическим скандалом. О его открытии сообщили итальянское агентство ANSA и российские информационные ресурсы.

Итак, в столице Италии стартовал первый Фестиваль российского кино. Мероприятие продлится три дня — с 21 по 23 ноября. Оно организовано при поддержке Министерства культуры РФ и при участии российского посольства в Италии.

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Изначально показы должны были проходить в одном из известных кинотеатров Рима — Cinema Barberini. Однако 17 ноября стало известно, что кинотеатр Cinema Barberini отказывается предоставить помещение, поэтому мероприятие перенесли в Русский дом на площади Бенедетто Кайроли, 6, где 21 ноября и состоялась церемония открытия.

Почему кинотеатр в Риме отказался от российского фестиваля

Изначально фестиваль российского кино в Италии планировалось провести с 21 по 23 ноября в кинотеатре Cinema Barberini, расположенном в центре Рима. Организаторы договорились об аренде залов, однако за несколько дней до начала мероприятия компания Le Vele Srl, управляющая Cinema Barberini, сообщила организаторам, что больше не может предоставить ранее согласованные помещения.

Там пояснили, что считали, что речь идет об обычном культурном мероприятии, организованном независимой структурой. Однако впоследствии выяснилось, что к организации фестиваля непосредственно привлечены государственные учреждения РФ. Дополнительными причинами отказа стали обращения общественных организаций, вопросы о соответствии участников мероприятия санкционному законодательству Евросоюза и риски возможных протестов.

"Лишь в последние дни, в частности после многочисленных официальных обращений, мы узнали о непосредственном участии государственных учреждений Российской Федерации и организаций, в отношении которых возникли вопросы о совместимости с санкционным режимом Евросоюза", — говорится в официальном заявлении Le Vele Srl.

Кто выступал против проведения фестиваля

Отмене показов в кинотеатре предшествовала реакция украинских общественных организаций и итальянских политиков.

В частности, вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно обратилась к премьер-министру Италии Джорджи Мелони, к министру культуры Алессандро Джули и главе МВД Маттео Пьянтедози с призывом не допустить проведения фестиваля в Риме.

Она также направила соответствующий запрос в Европейскую комиссию.

Пичерно обратила внимание на то, что фестиваль организует российская государственная структура "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ, а среди участников числится "Русский дом" в Риме. Он связан с федеральным агентством "Россотрудничество", которое с июля 2022 года находится под санкциями Европейского Союза.

Политик также заявила о связях этих двух фильмов с российским государственным телевидением, вещание которого на территории ЕС запрещено.

"За фестивалем стоит режим Путина, его посольство, министерство культуры и "Русский дом", который подчиняется агентству, находящемуся под санкциями Евросоюза", — заявила Пичерно.

Она подчеркнула, что на фоне российской войны против Украины проведение такого мероприятия в итальянской столице фактически создает возможность для нормализации отношений с государством-агрессором.

После того как кинотеатр отозвал разрешение на проведение показов, Пичерно приветствовала это решение. Она заявила, что запланированные мероприятия российской пропаганды в Cinema Barberini отменены.

Кстати, против фестиваля также выступил сенатор от Демократической партии Италии Филиппо Сенси.

В свою очередь, представители украинских общественных организаций в Италии призвали местные власти обратить внимание на использование культурных мероприятий для продвижения российского влияния в Европе. В обращении они пояснили, что не призывают к запрету российской культуры как таковой, но считают недопустимым игнорировать государственное участие России в организации подобных мероприятий во время полномасштабной войны против Украины.

Где сейчас проходит российский кинофестиваль

После решения Cinema Barberini организаторы решили не отказываться от мероприятия. Таким образом, новой площадкой стал "Русский дом" в Риме — культурный центр, расположенный на площади Бенедетто Кайроли.

Российский кинофестиваль в Риме сменил место проведения Фото: Adnkronos

На церемонии открытия присутствовали российский посол в Италии Алексей Парамонов, режиссёр Егор Михалков-Кончаловский, генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова и создатели фильма "Ангелы Ладоги".

Согласно информации с официального сайта фестиваля, в течение трёх дней в Риме планируется показать пять российских фильмов:

"Ангелы Ладоги" — военно-историческая драма режиссёра Александра Котта о событиях ноября 1941 года, блокаде Ленинграда и спасении детей-сирот;

— военно-историческая драма режиссёра Александра Котта о событиях ноября 1941 года, блокаде Ленинграда и спасении детей-сирот; "Чебурашка 2" — семейная комедия с элементами фэнтези;

— семейная комедия с элементами фэнтези; "Авиатор" — фантастическая драма режиссёра Егора Михалкова-Кончаловского;

— фантастическая драма режиссёра Егора Михалкова-Кончаловского; "Финник 2" — продолжение анимационной истории о домовом Финнике;

— продолжение анимационной истории о домовом Финнике; "Цинга" — триллер режиссёра Владимира Головнева.

Организаторы также запланировали встречи с авторами фильмов. В частности, после показа "Ангелов Ладоги" зрители смогли пообщаться с генеральными продюсерами Ириной Малышевой, Натальей Котковой и Антоном Малышевым.

На презентацию фильма "Авиатор" пригласили режиссёра Егора Михалкова-Кончаловского.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с итальянскими субтитрами. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

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