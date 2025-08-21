Россия начала новую кампанию в Европе: почему она опасна для Украины

Российская пропаганда активно продвигает нужные Кремлю нарративы за границей. Теперь она показывает, что не является врагом европейским странам.

В Румынии заметили наклейки, где изображено рукопожатие рук в пиджаках цветов российского и румынского флагов и надпись "Россия – не мой враг", сообщает Центр противодействия дезинформации.

"В городах появляются наклейки с этим месседжем, являющимся частью гибридной кампании Кремля для создания иллюзии "мирного партнерства". С помощью этих инструментов влияния Россия пытается изобразить себя как миротворца, нивелировать собственные преступления и посеять раздор в европейских обществах", – отметили в ЦПД.

Там добавили, что подобные акции уже фиксировались во Франции и Италии, в частности через пророссийские организации.

"Надпись на наклейке: "Россия – не мой враг" Фото: ЦПД

Такими кампаниями Россия преследует цель подорвать веру граждан в верховенство права и демократические институты своих стран, посеять сомнения в правильности евроатлантического выбора и дискредитировать поддержку Украины.

"Европейская поддержка Украины — это не только помощь одному государству, но и защита всего континента от агрессии. Поэтому совместное противодействие пропаганде крайне важно", – отметили в Центре.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что война в Украине – это "не наша война". Эти слова прозвучали после того, как нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате ударов беспилотников, возобновил свою работу.

"Мы ожидаем, что Украина больше не будет совершать нападений на этот трубопровод, который является критически важным для энергоснабжения нашей страны. Эта война — не наша война, оставьте нас в стороне!", — подчеркнул Сийярто.

Ранее мы писали, что российская пропаганда скрыла слова президента США Дональда Трампа о том, что глава Кремля Владимир Путин — "сумасшедший". Зато СМИ сосредоточились на критике Трампом президента Украины Владимира Зеленского, а также активно обсуждали пощечину, которую получил глава Франции Эмманюэль Макрон от жены.