Росія почала нову кампанію в Європі: чому вона небезпечна для України

Російська пропаганда активно просуває потрібні Кремлю наративи за кордоном. Тепер вона показує, що не є ворогом європейським країнам.

У Румунії помітили наліпки, де зображено рукостискання рук у піджаках кольорів російського та румунського прапорів і напис "Росія — не мій ворог", повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У містах з'являються наклейки з цим меседжем, що є частиною гібридної кампанії Кремля для створення ілюзії "мирного партнерства". За допомогою цих інструментів впливу Росія намагається зобразити себе як миротворця, нівелювати власні злочини та посіяти розбрат у європейських суспільствах", — зазначили в ЦПД.

Там додали, що подібні акції вже фіксувалися у Франції та Італії, зокрема через проросійські організації.

"Напис на наклейці: "Росія — не мій ворог" Фото: ЦПД

Такими кампаніями Росія має на меті підірвати віру громадян у верховенство права і демократичні інститути своїх країн, посіяти сумніви в правильності євроатлантичного вибору і дискредитувати підтримку України.

"Європейська підтримка України — це не лише допомога одній державі, а й захист усього континенту від агресії. Тому спільна протидія пропаганді вкрай важлива", — підкреслили в Центрі.

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що війна в Україні — це "не наша війна". Ці слова прозвучали після того, як нафтопровід "Дружба", пошкоджений унаслідок ударів безпілотників, відновив свою роботу.

"Ми очікуємо, що Україна більше не буде здійснювати нападів на цей трубопровід, який є критично важливим для енергопостачання нашої країни. Ця війна — не наша війна, залиште нас осторонь!", — наголосив Сіярто.

Раніше ми писали, що російська пропаганда приховала слова президента США Дональда Трампа про те, що глава Кремля Володимир Путін — "божевільний". Натомість ЗМІ зосередилися на критиці Трампом президента України Володимира Зеленського, а також активно обговорювали ляпас, який отримав очільник Франції Емманюель Макрон від дружини.