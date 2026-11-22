Російському кіно не знайшлося місця в одному з кінотеатрів Рима, але фестиваль усе ж відбувся — організатори перенесли покази до Російського дому після протестів італійських політиків та українських організацій.

Попри те, що європейські країни продовжують підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії, Москва не припиняє шукати способи зберігати свій вплив у Європі. Російська пропаганда дедалі частіше намагається проникати в європейський інформаційний і культурний простір, використовуючи для цього різні майданчики та формати. Одним із таких прикладів став російський кінофестиваль у Римі, проведення якого супроводжувалося протестами та політичним скандалом. Про його відкриття повідомили італійське агентство ANSA та російські інформаційні ресурси.

Отже, у столиці Італії стартував перший Фестиваль російського кіно. Захід триватиме три дні — з 21 до 23 листопада. Його організували за підтримки Міністерства культури РФ та за участю російського посольства в Італії.

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Спочатку покази мали відбуватися в одному з відомих кінотеатрів Рима — Cinema Barberini. Однак 17 листопада стало відомо, що кінотеатр Cinema Barberini відмовляється надати приміщення, тому захід перенесли до Російського дому на площі Бенедетто Каїролі, 6, де 21 листопада і відбулася церемонія відкриття.

Чому кінотеатр у Римі відмовився від російського фестивалю

Спочатку Фестиваль російського кіно в Італії планували провести з 21 до 23 листопада в кінотеатрі Cinema Barberini, розташованому в центрі Рима. Організатори домовилися про оренду залів, однак за кілька днів до початку заходу компанія Le Vele Srl, яка керує Cinema Barberini, повідомила організаторам, що більше не може надати раніше погоджені приміщення.

Там пояснили, що вважали, що йдеться про звичайний культурний захід, організований незалежною структурою. Однак згодом з'ясувалося, що до організації фестивалю безпосередньо залучені державні установи РФ. Додатковими причинами відмови стали звернення громадських організацій, питання щодо відповідності учасників заходу санкційному законодавству Євросоюзу та ризики можливих протестів.

"Лише протягом останніх днів, зокрема після численних офіційних звернень, ми дізналися про безпосередню участь державних установ Російської Федерації та організацій, щодо яких виникли питання сумісності з санкційним режимом Євросоюзу", — йдеться в офіційній заяві Le Vele Srl.

Хто виступав проти проведення фестивалю

Скасування показів у кінотеатрі передувала реакція українських громадських організацій та італійських політиків.

Зокрема, віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно звернулася до прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, міністра культури Алессандро Джулі та глави МВС Маттео П'янтедозі із закликом не допустити проведення фестивалю в Римі.

Вона також направила відповідний запит до Європейської комісії.

Пічерно звернула увагу на те, що фестиваль організовує російська державна структура "Роскіно" за підтримки Міністерства культури РФ, а серед учасників є Російський дім у Римі. Він пов'язаний із федеральною агенцією "Россотруднічество", яка перебуває під санкціями Європейського Союзу з липня 2022 року.

Політикиня також заявила про зв'язки двох фільмів із російським державним телебаченням, мовлення якого на території ЄС заборонене.

"За фестивалем стоїть режим Путіна, його посольство, міністерство культури та Російський дім, який підпорядковується агенції, що перебуває під санкціями Євросоюзу", — заявила Пічерно.

Вона наголосила, що на тлі російської війни проти України проведення такого заходу в італійській столиці фактично створює можливість для нормалізації відносин із державою-агресором.

Після того як кінотеатр відкликав дозвіл на проведення показів, Пічерно привітала це рішення. Вона заявила, що заплановані заходи російської пропаганди в Cinema Barberini скасовано.

До речі, проти фестивалю також виступив сенатор від Демократичної партії Італії Філіппо Сенсі.

Своєю чергою, представники українських громадських організацій в Італії закликали місцеву владу звернути увагу на використання культурних заходів для просування російського впливу в Європі. У зверненні вони пояснили, що не закликають до заборони російської культури як такої, але вважають неприпустимим ігнорувати державну участь Росії в організації подібних заходів під час повномасштабної війни проти України.

Де тепер проходить російський кінофестиваль

Після рішення Cinema Barberini організатори вирішили не відмовлятися від заходу. Таким чином, новою локацією став Російський дім у Римі — культурний центр, розташований на площі Бенедетто Каїролі.

Російський кінофестиваль у Римі змінив місце проведення Фото: Adnkronos

На церемонії відкриття були присутні російський посол в Італії Олексій Парамонов, режисер Єгор Михалков-Кончаловський, генеральна директорка "Роскіно" Ельза Антонова та творці фільму "Ангели Ладоги".

За інформацією офіційного сайту фестивалю, протягом трьох днів у Римі планують показати п'ять російських фільмів:

"Ангели Ладоги" — військово-історична драма режисера Олександра Котта про події листопада 1941 року, блокаду Ленінграда та порятунок дітей-сиріт;

— військово-історична драма режисера Олександра Котта про події листопада 1941 року, блокаду Ленінграда та порятунок дітей-сиріт; "Чебурашка 2" — сімейна комедія з елементами фентезі;

— сімейна комедія з елементами фентезі; "Авіатор" — фантастична драма режисера Єгора Міхалкова-Кончаловського;

— фантастична драма режисера Єгора Міхалкова-Кончаловського; "Фіннік 2" — продовження анімаційної історії про домовика Фінніка;

— продовження анімаційної історії про домовика Фінніка; "Цинга" — трилер режисера Володимира Головньова.

Організатори також запланували зустрічі з творцями картин. Зокрема, після показу "Ангелів Ладоги" глядачі мали поспілкуватися з генеральними продюсерами Іриною Малишевою, Наталією Котковою та Антоном Малишевим.

На презентацію "Авіатора" запросили режисера Єгора Міхалкова-Кончаловського.

Усі фільми демонструють мовою оригіналу з італійськими субтитрами. Вхід безкоштовний, але за попередньою реєстрацією.

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