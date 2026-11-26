Арестованный российский генерал Юрий Грехов отвечал за вооружение и техническое оснащение Военно-космических сил РФ, а ранее занимался ПВО. Генерал награждён 16 медалями и орденами, в том числе — за оккупацию Крыма и за войну в Сирии.

25 ноября в Москве задержали заместителя командующего Воздушно-космическими силами РФ (ВКС) по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова, сообщило российское СМИ Baza. Российские правоохранители подозревают высокопоставленного военного в получении взятки в особо крупном размере: сумма не указана.

Российские СМИ уточнили, что Юрий Грехов был арестован по решению 35-го гарнизонного военного суда города Москвы. Других подробностей по делу нет. Только издание "Коммерсант" сообщило, что обнаружило информацию об аресте в судебной базе данных и что фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.). Возможное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и возмещение суммы взятки в 70-кратном размере.

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Громкие задержания в РФ — что известно о Грехове

Юрий Грехов — 64-летний российский генерал, уроженец города Горького, кадровый военный, сделавший карьеру в воздушном командовании РФ. Профессиональное образование — по специальности "противовоздушная оборона". На должность заместителя главнокомандующего ВКС по вооружению Грехов был назначен в 2021 году. До этого он был командующим войсками ПВО и ПРО и занимал другие должности, связанные с противовоздушной обороной. На портале Минобороны РФ указано, что звание генерал-полковника Грехов получил в июне 2021 года, одновременно с нынешним главнокомандующим ВКС РФ Александром Чайко, на юбилее которого летом 2026 года прогремел взрыв. С июня 2022 года Грехов находится под санкциями ЕС из-за участия во вторжении в Украину. Среди его наград — медаль "за возвращение Крыма" и "участнику военной операции в Сирии".

Громкие задержания в РФ — биография Юрия Грехова Фото: Министерство обороны РФ

Громкие задержания в РФ — карьера Юрия Грехова в Воздушно-космических войсках Фото: Министерство обороны РФ

РосСМИ "Медуза" в контексте ареста Юрия Грехова напомнило о событиях 2024 года — об увольнении и задержании из-за коррупционных махинаций ряда заместителей и коллег тогдашнего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Часть задержанных была признана виновной и оказалась в тюрьмах на десятки лет. Среди них — заместитель Шойгу Руслан Цаликов, который отправился в колонию на 10 лет за "растрату, легализацию незаконно полученных денег и получение взяток".

Отметим, что в июле 2026 года издание Daily Star сообщило о других задержаниях в РФ, которые начались из-за неудач российской армии на фронте и из-за недовольства Путина. В материале говорится, что окружение российского диктатора "в панике" и похоже на "пауков в банке".

Напоминаем, что в августе в московском ресторане прогремел взрыв, когда там отмечал день рождения генерал Чайко: погибли высокопоставленные военные ВС РФ.