Арештований російський генерал Юрій Грехов відповідав за зброю та технічне оснащення Військово-Космічних сил РФ, а раніше займався ППО. Генерал нагороджений 16 медалями та орденами, серед них — за окупацію Криму та за війну в Сирії.

25 листопада у Москві затримали заступника командувача Повітряно-космічних сил РФ (ПКС) з озброєння генерал-полковника Юрія Грехова, повідомило росЗМІ Baza. Російські правоохоронці підозрюють топвійськового в отриманні хабаря в особливо великому розмірі: сума не вказана.

РосЗМІ уточнило, що Юрія Грехова арештували за рішенням 35 гарнізонного військового суду. Інших деталей про справу немає. Лише медіа "Комерсант" повідомило, що відшукало інформацію про арешт у судовій базі даних і що фігурант проходить за ч. 6 ст. 290 Кримінального кодексу РФ — отримання хабаря посадовою особою в особливо великому розмірі (понад 1 млн руб). Можливе покарання за цією статтею — тюрма на термін від 8 до 15 років та 70-кратне повернення хабаря.

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Гучні затримання у РФ — що відомо про Грехова

Юрій Грехов — 64-річний російський генерал, уродженець міста Горький, професійний військовий, який робив кар'єру у повітряному командуванні РФ. Професійна освіта — за напрямком "протиповітряна оборона". Заступником головнокомандувача ВКС з озброєння Грехов був призначений у 2021 році. До цього — був командувачем військами ППО та ПРО й обіймав інші посади, пов'язані з протиповітряною обороною. На порталі Міноборони РФ вказано, що звання генерал-полковника Грехов отримав у червні 2021 року, одночасно з нинішнім головнокомандувачем ПКС РФ Олександром Чайком, на ювілеї якого влітку 2026 року прогримів вибух. З червня 2022 року Грехов перебуває під санкціями ЄС через участь у вторгненні в Україну. Серед його нагород — медаль "за повернення Криму" та "учаснику військової операції в Сирії".

Гучні затримання у РФ — біографія Юрія Грехова Фото: Міноборони РФ

Гучні затримання у РФ — кар'єра Юрія Грехова у Повітрянно-космічних військах Фото: Міноборони РФ

РосЗМІ Meduza у контексті арешту Юрія Грехова нагадало про події 2024 року — про звільнення та затримання через корупційні оборудки низки заступників та колег тодішнього глави Міноборони РФ Сергія Шойгу. Частина з затриманих визнані винними та опинились у тюрмах на десятки років. Серед них — заступник Шойгу Руслан Цаліков, який загримів в колонію на 10 років за "розтрату, легалізацію незаконно отриманих грошей та отримання хабарів".

Зазначимо, у липні 2026 року медіа Daily Star розповіло про інші затримання у РФ, які почались через невдачі російської армії на фронті та через незадоволення Путіна. У матеріалі ідеться про те, що оточення російського диктатора "в паніці" та схоже на "павуків у банці".

Нагадуємо, у серпні пролунав вибух у московському ресторані, коли там святкував день народження генерал Чайко: загинули топвійськові ЗС РФ.