Вибух у Москві: у закладі Balzi Rossi перебував командувач ПКС РФ Чайко — ЗМІ (фото, відео)

Ввечері 1 серпня під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi перебував командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал Олександр Чайко. СБУ повідомляла йому заочну підозру про вчинення воєнних злочинів у 2022-му.

Сам військовий, якого вважають одним з причетних до воєнних злочинів проти українців з 2022 року, не постраждав. Про це пише видання "Важные истории".

"Про те, що вибух у сталінській висотці був спрямований проти Чайко, повідомляють Z-блогер Кирило Федоров, проросійський блог "Записки ветерана" та український моніторинговий канал Supernova+. Сам Чайко не постраждав", — пишуть журналісти.

Також у мережі з'явилися кадри з ресторану, де відбувалося святкування. Під час зйомки можна помітити напис "Александр 55", саме стільки командувачу ПСК РФ виповнилося 27 липня.

Telegram-канад "ВЧК-ОГПУ" повідомляє, що серед гостей заходу були співробітники ФСБ, генерали, депутати та чиновники. Джерело каналу стверджує, що Чайко хотів об'єднати святкування дня народження та призначення на посаду головнокомандувача.

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"Вибух здійснила "смертниця", яку, ймовірно, використали "без її відома", а бомбу на вході підірвали дистанційно. Вона повідомила правоохоронцю, який стояв на охороні, що в коробці подарунок. Після цього обидва загинули. Потужність вибухівки була еквівалентна кілограму тротилу, а сам пристрій був начинений уражаючими елементами", — пишуть журналісти.

Водночас СБУ вже протягом кількох років оголошувала заочну підозру генерал-полковнику Чайко за вчинення воєнних злочинів на Київщині, Житормищині та в обстрілах Києва з 2022 року. Остання підозра була висунута російському командувачу 29 червня 2026 року за фактом злочинного наказу щодо обстрілу Житомирщини 2022 року.

Наразі офіційні органи РФ не підтвердили факт присутності генерала Чайка у московському ресторані. Станом на 2 серпня відомо про 3 загиблих і 21 пораненого внаслідок вибуху.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в ресторані Balzi Rossi міг перебувати генерал РФ. Після трагедії в російському інформаційному просторі почали з'являтися повідомлення про те, що в закладі в цей час проходив закритий банкет, на якому нібито були присутні представники російської еліти.

Згодом стало відомо про ймовірний список потенційних топгенералів, які перебували в закладі. За повідомленнями місцевих, там відбувалося святкування Дня народження одного з топ-генералів армії РФ.