Открытое письмо послу Испании в России написал депутат Госдумы Константин Затулин. Семейную квартиру в Торревьехе, по его словам, уже несколько лет занимают посторонние люди, полиция отказалась их выселять, а платить за коммунальные услуги от владельцев всё равно требуют.

Жалобу на захват семейной квартиры в испанской Торревьехе депутат Госдумы от Краснодарского края Константин Затулин изложил в открытом письме послу Испании в России Рикардо Мартинесу Васкесу. Претензии касаются также бездействия местной полиции и властей, а также требования оплачивать коммунальные расходы за жилье, в котором уже несколько лет проживают посторонние люди. Об этом сообщает "Югополис".

"В эту квартиру, которая является личной собственностью семьи, в 2023 году заселились уважаемые представители Украины, которые до сих пор там проживают. Прошло уже 3 года, а испанские власти делают вид, что никак не могут их выселить. При этом я обязан платить за электроэнергию, их электроэнергию, потому что негуманно отключать им электричество и воду", — заявил политик в прямом эфире "Первого канала".

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Что это за квартира?

Речь идет о квартире площадью 94 квадратных метра в жилом комплексе Aldea del Mar в провинции Аликанте. Семья приобрела её в 1997 году и в течение десяти лет выплачивала ипотеку.

Депутат объясняет эту покупку семейными обстоятельствами. По его словам, после аварии на Чернобыльской АЭС он решил перевезти жену и дочь в Испанию, рассчитывая на сухой климат и воздух соляных озёр Торревьехи. Впоследствии в этой квартире проводили лето его внуки.

Почему он написал письмо

Поводом послужило получение в начале ноября протокола общего собрания товарищества собственников жилья. Из документа следовало, что на семью Затулина числится задолженность в несколько тысяч евро по обязательным коммунальным платежам, и владельцам предложили её погасить.

Депутат не оспаривает правильность расчетов, однако обращает внимание посла на обстоятельства, из-за которых семья фактически не может пользоваться своей собственностью.

Версия депутата о тех, кто живет в квартире

По словам Затулина, в Рождество 2023 года в квартиру незаконно проникли неизвестные граждане Украины, которые взломали дверной замок и с тех пор продолжают занимать жилье. Прибывшие на место полицейские отказались их выселять, сославшись на отсутствие владельца непосредственно в квартире.

В письме не приводится никаких документов, судебных решений или данных полиции в подтверждение этой версии, а испанская сторона ситуацию не комментировала.

Депутат обвиняет правоохранительные органы и местную администрацию в том, что они фактически встали на сторону тех, кто занял чужое жилье. Он упоминает распространенную в Испании практику самовольного заселения, участников которой называют "оккупантами".

В качестве примера разного подхода к выселению Затулин привел историю 87-летней женщины, которую выселили из собственной квартиры, где она прожила около полувека. Эта ситуация вызвала протесты и общественный резонанс.

Кроме того, депутат напомнил, что с 2022 года находится под европейскими санкциями и не может въезжать в страны ЕС, в частности в Испанию. Ни он, ни его родственники не были в стране с января 2022 года, счетов в испанских банках у них нет, а ограничения на денежные переводы из России затрудняют оплату коммунальных счетов.

Из-за санкций он не может приехать и продать квартиру, а отдавать её тем, кто самовольно занял жильё, не собирается. Депутат не требует ответа от посла, но надеется, что испанская сторона объяснит, почему семья уже несколько лет не может вернуть контроль над собственной недвижимостью.

Ранее сообщалось, что Затулину грозило отстранение от должности первого заместителя председателя комитета по делам СНГ и исключение из рядов "Единой России". Причиной СМИ называют его заявления об отсутствии результатов так называемой "специальной военной операции", которые он делал несколько раз.

Кроме того, российского актёра Аристарха Венеса, известного по сериалу "Кадеты", внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Артист активно поддерживает политику Владимира Путина, ездит на временно оккупированные территории, а также сыграл одну из главных ролей в российском пропагандистском мини-сериале "20/22".