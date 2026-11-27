Российского актёра Аристарха Венеса, известного по сериалу "Кадеты", внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Актёр активно поддерживает политику Владимира Путина и посещает временно оккупированные территории.

Кроме того, звезда сериала "Кадеты" сыграл одну из главных ролей в российском пропагандистском мини-сериале "20/22". Об этом стало известно на сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В чём обвиняют актёра

26 ноября Аристарх Венес был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Публичная деятельность актера стала частью российской пропаганды и направлена на оправдание вооруженной агрессии РФ и оккупации территорий.

Так, Венес сыграл одну из главных ролей в пропагандистском мини-сериале "20/22", который в феврале 2024 года вышел на "Первом канале" и платформе 1TV. Съемки фильма, пропагандирующего политику Кремля, проходили на территории временно оккупированного Мариуполя. Также актер публично продвигал пропагандистские нарративы этого медиапродукта.

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Аристарх Венес в пропагандистском сериале Фото: Кадр из фильма

Кроме того, в ряде интервью и публичных выступлений Венес рассказывает о неоднократных поездках на временно оккупированные территории, где он принимал участие в культурно-пропагандистских мероприятиях РФ.

"Поехал на присоединение „ДНР“ и „ЛНР“ к России. Это вообще странно. То есть я приезжал в самопровозглашённые народные республики, а уезжал уже из России", — говорил артист.

Кроме того, Венес подчеркивает необходимость постоянной помощи российским военным, непосредственно участвующим в ведении войны против Украины. Сам он регулярно оказывает оккупантам помощь и публично героизирует их действия, оправдывая вторжение на территорию нашего государства.

Деятельность Аристарха Венеса направлена на навязывание пророссийских нарративов молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, и формирование у нее лояльности к политике РФ.

Аристарх Венес Фото: Кадр из фильма

Что известно о Венесе

Аристарх Венес — российский актёр и продюсер, имеющий гражданство РФ. Он награждён медалью Минобороны России "за укрепление боевого содружества, значительный личный вклад в поднятие морального боевого духа военнослужащих, участвующих в выполнении задач так называемой "специальной военной операции"".

В популярном сериале "Кадетство" Аристарх Венес сыграл одного из главных героев — суворовца Илью Сухомлина.

Аристарх Венес в сериале "Кадеты" Фото: Кадр из фильма

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, включен российский актер Юрий Колокольников. Он, в частности, прославился благодаря съемкам в культовом сериале "Игра престолов" и фильме "Тенет" Кристофера Нолана.

65-летний российский актёр и певец Никита Джигурда родился в Киеве, но впоследствии переехал в Россию, где по сей день яростно поддерживает политику Владимира Путина.

Кстати, на фронте в Украине погиб российский актёр Ефим Старцев. Его не стало почти месяц назад — 30 сентября. Близкие артиста заявили, что он "защищал родину".