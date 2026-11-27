Російського актора Аристарха Венеса, який відомий за серіалом "Кадети", внесли до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Артист активно підтримує політику Володимира Путіна і їздить на тимчасово окуповані території.

Також зірка "Кадетів" зіграв одну з головних ролей у російському пропагандистському мінісеріалі "20/22". Про це стало відомо на сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У чому звинувачують актора

26 листопада Аристарха Венеса внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Публічна діяльність актора стала частиною російської пропаганди і спрямована на виправдання збройної агресії РФ та окупації територій.

Так, Венес зіграв одну з головних ролей у пропагандистському мінісеріалі "20/22", який у лютому 2024 року вийшов на "Першому каналі" та платформі 1TV. Зйомки стрічки, що популяризує політику Кремля, проходили на території тимчасово окупованого Маріуполя. Також актор публічно просував пропагандистські наративи цього медіапродукту.

Відео дня

Аристарх Венес у пропагандистському серіалі Фото: Кадр із фільму

Крім цього, у низці інтерв’ю та публічних виступах Венес розповідає про неодноразове перебування на тимчасово окупованих територіях, де брав участь у культурно‑пропагандистських заходах РФ.

"Поїхав на приєднання "ДНР, "ЛНР" до складу Росії. Це взагалі дивно. Тобто я приїжджав до самопроголошених народних республік, а їхав уже з Росії", — казав артист.

Також Венес наголошує на необхідності постійної допомоги російським військовим, безпосередньо залученим до ведення війни проти України. Сам він регулярно надає окупантам допомогу і публічно героїзує їхні дії, виправдовуючи вторгнення проти нашої держави.

Діяльність Аристарха Венеса спрямована на нав’язування проросійських наративів молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, формування у неї лояльності до політики РФ.

Аристарх Венес Фото: Кадр із фільму

Що відомо про Венеса

Аристарх Венес – російський актор, продюсер, який має громадянство РФ. Він нагороджений медаллю Міноборони Росії "за зміцнення бойової співдружності, значний особистий внесок у підняття морального бойового духу військовослужбовцям, які беруть участь у виконанні завдань так званої "спеціальної військової операції"".

У популярному серіалі "Кадетство" Аристарх Венес зіграв одного з головних героїв — суворовця Іллю Сухомліна.

Аристарх Венес у серіалі "Кадети" Фото: Кадр із фільму

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

До переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, внесено російського актора Юрія Колокольнікова. Він серед іншого прославився зйомками у культовому серіалі "Гра престолів" та фільмі "Тенет" Крістофера Нолана.

65-річний російський актор і співак Микита Джигурда народився у Києві, але згодом переїхав до Росії, де до сьогоднішнього дня яро підтримує політику Володимира Путіна.

До речі, на фронті в Україні загинув російський актор Єфим Старцев. Його не стало майже місяць тому – 30 вересня. Рідні артиста заявили, що чоловік "захищав батьківщину".