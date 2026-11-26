65-річний російський актор і співак Микита Джигурда народився у Києві, але згодом переїхав до Росії, де до сьогоднішнього дня яро підтримує політику Володимира Путіна. Артист робить провокативні заяви стосовно війни і їздить на Донбас з окупантами.

Джигурда мав українське громадянство, але змінив його після повномасштабного вторгнення Росії. До того ж співака внесли до бази "Миротворець" через "популяризацію терористичної організації "ДНР". Фокус зібрав детальну інформацію про скандального артиста.

Народився у Києві

Джигурда народився 27 березня 1961 року в Києві. Він вступив до інституту фізичної культури у столиці, але після першого курсу покинув його. Микита був членом збірної УРСР з веслування на каное, а також кандидатом у майстри спорту.

Згодом Джигурда вступив до Щукінського театрального училища у Москві і закінчив його у 1987 році. Того ж року у нього стався дебют у кіно – він зіграв головну роль у серіалі "Поранені камені" українського режисера Миколи Засєєва-Руденка.

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До 2022 року мав українське громадянство

Остаточно до Росії Джигурда переїхав дуже давно, але не поспішав змінювати паспорт. За його словами, він хотів приїжджати до рідних до Києва.

Втім, після початку повномасштабної війни артист став на бік Росії і підтримав вторгнення окупантів до України.

Цікаво, що рідні Джигурди мають проукраїнську позицію. На початку повномасштабної війни вони поїхали до Польщі. Артист заявляв, що ті до нього їхати не захотіли. Ба більше, мама та сестра актора не розуміють, чому він став на бік РФ.

"Микита Джигурда змінив українське громадянство на російське. Він сам українець, із Києва. У Росії давно, але змінювати український паспорт не хотів. Але після масштабного вторгнення він показав себе у всій красі. Найцікавіше, що його мама й сестра живуть в Україні і займають проукраїнську позицію. Зараз вони в Польщі, а він дивується, чому вони не переїхали до нього в Москву", – розповів журналіст Слава Дьомін.

Микита Джигурда Фото: російські ЗМІ

Пропонували стати президентом "до Зеленського"

Російський співак стверджував, що люди Віктора Медведчука пропонували йому взяти участь у передвиборчих перегонах, оскільки він співав вірші Тараса Шевченка у хардрок гурті.

Така пропозиція нібито надійшла Джигурді у 2013 році. Також він заявляв, що мав українське громадянство, і начебто через нього артист не отримував російське.

"Я зустрічався з людьми Віктора Медведчука. Мені на рівні СБУ лише тих, хто за Росію, було запропоновано стати кандидатом у президенти України. До Зеленського, ще не було його серіалу, це його розкручують англосакси. А мені було запропоновано чому? Тому що, по-перше, у мене було українське громадянство. Я не брав російське громадянство через те, що я дав згоду йти кандидатом у президенти України під "дахом" хлопців Віктора Медведчука", — казав одіозний співак.

Джигурда підтримує Росію Фото: російські ЗМІ

Приїжджав на Донбас з окупантами

У 2023 році Джигурда опублікував відео, на якому він постає у військовій формі та бронежилеті на території Донбасу в оточенні озброєних окупантів.

На записі Джигурда захоплено спостерігає за роботою окупантів із міномета та читає вірші. На другому відео — російський співак пройшовся траншеями росіян на Донбасі.

Пропагандисти писали, що Джигурда вирушив на окуповані українські території нібито з гуманітарною місією.

Крім цього, раніше в мережі публікували відео із Джигурдою в окупованій Волновасі Донецької області. Тоді артист також позував у військовій формі.

Джигурда на Донбасі з окупантами Фото: Instagram Джигурда на Донбасі з окупантами Фото: Скрін відео

Вірш про Україну на Євромайдані

У 2013 році Джигурда побував на Євромайдані. Співак прочитав власний вірш про Україну зі сцени на Майдані Незалежності.

Окрім вірша українською мовою, артист також заспівав разом із присутніми пісню "Гей, наливайте повнії чари...".

База "Миротворець"

Джигурду внесли до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці Україні, через те, що він "популяризує терористичні організації "ДНР".

Джигурду внесли до бази "Миротворець" Фото: Скриншот

Інфаркт та реанімація

23 листопада цього стало відомо, що Джигурда переніс інфаркт на ногах. Під час поїздки до Єкатеринбургу у нього підскочив тиск і почалося печіння у грудях, тому, прилетівши до Москви, довелося терміново викликати швидку допомогу. Лікарі здивувались, як взагалі артист вижив, оскільки наступного дня у нього почалася аритмія, і він став задихатися.

24 листопада співаку нібито стало краще і його перевели у палату, але наступного дня стан погіршився – знаменитість знову в реанімації.

"Здоров'я тобі, Микитосе! Вчора Микиту перевели до палати, а сьогодні знову до реанімації. Кохаю тебе. Молимося", — написала дружина Марина Анісіна.

Джигурда у лікарні Фото: Скрін відео Джигурда у лікарні Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Джигурда вперше вийшов на зв'язок, оприлюднивши відео з лікарні, лежачи на ліжку.

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