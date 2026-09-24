Смерть Сергія Сосєдова: що відомо про його життя та проросійську позицію

У віці 58 років помер російський журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов. В Україні він став відомий завдяки шоу «Х-Фактор». Однак після початку повномасштабної війни шоумен завзято підтримував РФ та їхнього президента Володимира Путіна.

Сосєдов народився у Москві. З 2010 року він часто бував в Україні через зйомки шоу талантів. Подробиці життя одіозного журналіста – розповість Фокус.

Дитинство та початок кар’єри

Сергій Сосєдов з дитинства цікавився музикою. Він навчався у музичній школі по класу фортепіано, відвідував лекції з теорії та історії музики, а також пройшов режисерські курси.

Одразу після закінчення школи Сосєдов почав працювати кур'єром у газеті "Гудок". Перший матеріал чоловіка вийшов у 1989 році — інтерв'ю зі співачкою Едітою П'єхою.

Згодом шоумен закінчив факультет журналістики МДУ і працював у різних виданнях.

Сосєдов у молодості Фото: Скрін відео

"Акули пера"

Велика популярність прийшла до Сосєдова у 1990-х роках. Тоді він брав участь у телепрограмі "Акули пера", де журналісти ставили знаменитостям цікаві запитання про творчість, гроші та особисте життя.

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Саме через участь у цьому шоу усі дізнались про журналіста, який не боявся критикувати відомих артистів.

"Х-Фактор"

З 2010 року Сосєдов працював суддею на "Х-Факторі" в Україні. Шоумен став відомим різкими та емоційними коментарями у бік учасників. За його словами, тоді він нібито справедливо оцінював вокал та сценічну роботу.

Згодом журналіст працював у російських музичних телешоу — "Суперстар!" та "За гранью".

Сосєдов на "Х-Факторі" в Україні Фото: Скрін відео

Особисте життя

Сергій Сосєдов ніколи не був одружений і не мав дітей. Він часто заявляв, що його більше приваблюють чоловіки, і він це не приховував.

Підтримка Росії та Путіна

Після початку повномасштабної війни Сосєдов критикував російських артистів, які виїхали з РФ. До того ж після окупації Криму шоумен говорив, що Крим – це Росія, і нібито, якби РФ не захопила його, то там відбувались би події, як на Донбасі.

У 2022 році журналіст заговорив про так звану "спецоперацію" та позитивно оцінював підтримку війни російськими артистами. Він завжди добре відгукувався Філіпа Кіркорова, Ірину Аллегрову та Олега Газманова, які також на боці РФ.

У 2023 році Україна внесла журналіста до санкційного списку.

Журналіст Сергій Сосєдов Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сергій Сосєдов зізнався, скільки заробив на українському телебаченні. Виявилося, що сума сягнула майже чверті мільйона доларів.

Російський актор та комік українського походження Роман Попов, який народився в Конотопі, помер від раку головного мозку. Гуморист пішов з життя 28 жовтня в одній з московських лікарень.

Крім того, відомий російський актор театру і кіно Володимир Сімонов помер у Москві у 68 років. Він був у базі "Миротворця", їздив на зйомки в окупований Крим та у вересні отримав нагороду від очільника Кремля Володимира Путіна.