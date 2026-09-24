В возрасте 58 лет скончался российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. В Украине он стал известен благодаря шоу "Х-Фактор". Однако после начала полномасштабной войны шоумен яростно поддерживал РФ и её президента Владимира Путина.

Соседов родился в Москве. С 2010 года он часто бывал в Украине в связи со съемками шоу талантов. Подробности жизни этого скандального журналиста — расскажет Фокус.

Детство и начало карьеры

Сергей Соседов с детства интересовался музыкой. Он учился в музыкальной школе в классе фортепиано, посещал лекции по теории и истории музыки, а также прошел курсы режиссуры.

Сразу после окончания школы Соседов начал работать курьером в газете "Гудок". Первая статья Соседова вышла в 1989 году — это было интервью с певицей Эдитой Пьехой.

Впоследствии шоумен окончил факультет журналистики МГУ и работал в различных изданиях.

Соседов в молодости Фото: Скрин видео

"Акулы пера"

Соседов обрёл широкую известность в 1990-х годах. Тогда он участвовал в телепередаче "Акулы пера", где журналисты задавали знаменитостям интересные вопросы о творчестве, деньгах и личной жизни.

Видео дня

Именно благодаря участию в этом шоу все узнали о журналисте, который не боялся критиковать известных артистов.

"Х-Фактор"

С 2010 года Соседов работал судьей на шоу "Х-Фактор" в Украине. Шоумен прославился своими резкими и эмоциональными комментариями в адрес участников. По его словам, тогда он якобы справедливо оценивал вокал и сценическую работу.

Впоследствии журналист работал в российских музыкальных телешоу — "Суперстар!" и "За гранью".

Соседов на "Х-Факторе" в Украине Фото: Скрин видео

Личная жизнь

Сергей Соседов никогда не был женат и не имел детей. Он часто заявлял, что его больше привлекают мужчины, и не скрывал этого.

Поддержка России и Путина

После начала полномасштабной войны Соседов критиковал российских артистов, покинувших РФ. К тому же после оккупации Крыма шоумен заявлял, что Крым — это Россия, и якобы, если бы РФ не захватила его, то там происходили бы события, как на Донбассе.

В 2022 году журналист заговорил о так называемой "спецоперации" и положительно оценивал поддержку войны со стороны российских артистов. Он всегда хорошо отзывался о Филиппе Киркорове, Ирине Аллегровой и Олеге Газманове, которые также находятся на стороне РФ.

В 2023 году Украина внесла журналиста в санкционный список.

Журналист Сергей Соседов Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сергей Соседов рассказал, сколько заработал на украинском телевидении. Оказалось, что сумма составила почти четверть миллиона долларов.

Российский актёр и комик украинского происхождения Роман Попов, родившийся в Конотопе, скончался от рака головного мозга. Юморист ушёл из жизни 28 октября в одной из московских больниц.

Кроме того, известный российский театральный и киноактёр Владимир Симонов скончался в Москве в возрасте 68 лет. Он числился в базе "Миротворца", ездил на съемки в оккупированный Крым и в сентябре получил награду от главы Кремля Владимира Путина.