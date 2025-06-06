Миллионы с украинских налогов: путинист из "Х-Фактора" Соседов назвал сумму, которую заработал в Киеве

Российский ведущий Сергей Соседов, который открыто поддерживает ВС РФ, признался, сколько заработал на украинском телевидении. Оказалось, что сумма достигла почти четверти миллиона долларов.

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Отрывок интервью Соседова прокомментировал украинский журналист Анатолий Анатолич.

Россиянин работал около пяти лет на украинском телеканале СТБ. Оказалось, что тот получал 40 тысяч долларов за сезон. Впрочем, по словам ведущего, сумма могла бы быть больше.

"240 тысяч долларов. Четверть миллиона долларов ему заплатили из украинского. С налогами украинскими. Чтобы потом оно сидело и рассказывало. Это, конечно, претензия к украинскому телевидению. И я был частью этого телевидения. Возили их (россиян, — Ред.) как суперзвезд", — отметил Анатолий Анатолич.

Соседов поддерживает путинский режим

Сергей Соседов — российский музыкальный критик и телеведущий, получивший широкую известность в Украине благодаря участию в телешоу "Х-фактор" на канале СТБ с 2010 по 2015 год. Экспрессивная манера судейства и острые комментарии сделали его узнаваемым лицом телевидения.

В 2011 году Соседов также принял участие в шоу "Танцы со звездами" на СТБ, а в 2013 году праздновал свое 45-летие в Киеве вместе с украинской певицей Натаникой, с которой имел дружеские отношения. Он неоднократно подчеркивал, что в Украине чувствует себя как дома, и имел здесь много друзей.

Сергей Соседов сейчас Фото: скриншот

Однако после 2015 года его деятельность в Украине прекратилась. В 2017 году Соседов публично выразил украинофобские взгляды, поддержал аннексию Крыма и российскую агрессию против Украины. Из-за этого он был внесен в базу данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины, а в январе 2023 года — в санкционный список Украины.

После этого Соседов продолжил свою карьеру в России, в частности на телеканале НТВ. В своих дальнейших высказываниях он поддерживал путинский режим, критиковал артистов, которые выступили против войны.

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