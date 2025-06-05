Звезда "Рабыни Изауры", хвалившая Украину, внезапно прилетела в Москву (фото)

68-летняя бразильская актриса Луселия Сантус вместе со своим сыном, 42-летним актером Педру Нешлингом, прилетела в Москву.

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Соответствующими фото она и Педру поделились в своих сторис в Instagram.

На фото они гуляют в центре Москвіы, публикуют фото из Кремля, а также отправились в популярный ресторан российской столицы.

Луселия со своим сыном Педру Нешлингом Фото: Скриншот

Педру Нешлинг сделал фото на Красной площади Фото: Скриншот

Мать и сын похвастались видео из церкви

Они ограничились сторис, не став публиковать какие-либо другие посты, хотя у Педру есть немало фото путешествий в мегаполисы мира — Лондон, Нью-Йорк и другие.

С какой целью они побывали в Москве, актеры не уточняли.

Луселия Сантус прославилась на весь мир своей ролью в сериале "Рабыня Изаура". Актриса никак не комментировала российскую агрессию против Украины и хранит молчание на эту тему.

Примечательно, что в 2018 году она прилетала в Украину по приглашению телеведущего Дмитрия Комарова, который с короваем встречал ее в аэропорту. Во время пребывания в нашей стране она посетила Харьков, Днепр, Киев, Черновцы, Ужгород и Одессу. В Харькове Луселия даже спела "Червону Руту", а Киевом очень восторгалась. Ее поразили архитектура и театры. А еще — люди.

Луселия Сантус поет "Червону руту" в Харькове

"Я очень рада быть в Украине. Тут очень искренние и открытые люди. За все дни, что я в Украине, я успела это заметить", — делилась Сантус.

Кроме того, она признавалась, что очень любит украинский борщ, но готовит его по своему специфическому рецепту.

Сериал "Рабыня Изаура" начали показывать 16 октября 1988 года в СССР по Центральному телевидению. "Мыльная опера" была снята еще в 1976 году по роману национального классика (прозаика, поэта и драматурга) Бернарду Жуакина да Силва Гимарайнша. Сняла сериал местная телекомпания Globo. Всего в телесаге 100 серий.

Успех сериала среди советских людей был ошеломительным. Дошло до того, что именами главных героев — Изаура и Леонсио — называли детей и животных, а улицы городов и сел пустели, когда выходила новая серия. А еще дачи с тех пор многие начали называть фазендами.

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