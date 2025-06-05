Зірка "Рабині Ізаури", яка хвалила Україну, раптово прилетіла до Москви (фото)

68-річна бразильська актриса Луселія Сантуш разом зі своїм сином, 42-річним актором Педру Нешлінгом, прилетіла до Москви.

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Відповідними фото вона і Педру поділилися у своїх сторіс в Instagram.

На фото вони гуляють у центрі Москви, публікують фото з Кремля, а також вирушили в популярний ресторан російської столиці.

Луселія зі своїм сином Педру Нешлінгом Фото: Скриншот

Педру Нешлінг зробив фото на Красній площі Фото: Скриншот

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Вони обмежилися сторіс, не ставши публікувати будь-які інші пости, хоча у Педру є чимало фото подорожей до мегаполісів світу — Лондона, Нью-Йорка та інших.

З якою метою вони побували в Москві, актори не уточнювали.

Луселія Сантуш прославилася на весь світ своєю роллю в серіалі "Рабиня Ізаура". Акторка ніяк не коментувала російську агресію проти України і зберігає мовчання на цю тему.

Примітно, що 2018 року вона прилітала в Україну на запрошення телеведучого Дмитра Комарова, який із короваєм зустрічав її в аеропорту. Під час перебування в нашій країні вона відвідала Харків, Дніпро, Київ, Чернівці, Ужгород та Одесу. У Харкові Луселія навіть заспівала "Червону руту", а Києвом дуже захоплювалася. Її вразили архітектура і театри. А ще — люди.

Луселія Сантус співає "Червону руту" в Харкові

"Я дуже рада бути в Україні. Тут дуже щирі й відкриті люди. За всі дні, що я в Україні, я встигла це помітити", — ділилася Сантуш.

Крім того, вона зізнавалася, що дуже любить український борщ, але готує його за своїм специфічним рецептом.

Серіал "Рабиня Ізаура" почали показувати 16 жовтня 1988 року в СРСР по Центральному телебаченню. "Мильну оперу" було знято ще 1976 року за романом національного класика (прозаїка, поета і драматурга) Бернарду Жуакіна да Сілва Гімарайнша. Зняла серіал місцева телекомпанія Globo. Загалом у телесазі 100 серій.

Успіх серіалу серед радянських людей був приголомшливим. Дійшло до того, що іменами головних героїв — Ізаура і Леонсіо — називали дітей і тварин, а вулиці міст і сіл порожніли, коли виходила нова серія. А ще дачі відтоді багато хто почав називати фазендами.

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