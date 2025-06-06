Мільйони з українських податків: путініст з "Х-Фактора" Сосєдов назвав суму, яку заробив у Києві

Російський ведучий Сергій Сосєдов, який відкрито підтримує ЗС РФ, зізнався, скільки заробив на українському телебаченні. Виявилося, що сума сягнула майже чверті мільйона доларів.

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Уривок інтервʼю Сосєдова прокоментував український журналіст Анатолій Анатоліч.

Росіянин працював близько пʼяти років на українському телеканалі СТБ. Виявилося, що той отримував 40 тисяч доларів за сезон. Втім, за словами ведучого, сума могла б бути більшою.

"240 тисяч доларів. Чверть мільйона доларів йому заплатили з українського. З податками українськими. Щоб потім воно сиділо розповідало. Це, звичайно, претензія до українського телебачення. І я був частиною цього телебачення. Возили їх (росіян, — Ред.) як суперзірок", — зазначив Анатолій Анатоліч.

Сосєдов підтримує путінський режим

Сергій Сосєдов — російський музичний критик і телеведучий, який здобув широку популярність в Україні завдяки участі в телешоу "Х-фактор" на каналі СТБ з 2010 по 2015 рік. Експресивна манера суддівства та гострі коментарі зробили його впізнаваним обличчям телебачення.

У 2011 році Сосєдов також взяв участь у шоу "Танці з зірками" на СТБ, а у 2013 році святкував своє 45-річчя в Києві разом з українською співачкою Натанікою, з якою мав дружні стосунки. Він неодноразово підкреслював, що в Україні почувається як удома, і мав тут багато друзів.

Сергій Сосєдов зараз Фото: скріншот

Однак після 2015 року його діяльність в Україні припинилася. У 2017 році Сосєдов публічно висловив українофобські погляди, підтримав анексію Криму та російську агресію проти України. Через це він був внесений до бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України, а в січні 2023 року — до санкційного списку України.

Після цього Сосєдов продовжив свою кар'єру в Росії, зокрема на телеканалі НТВ. У своїх подальших висловлюваннях він підтримував путінський режим, критикував артистів, які виступили проти війни.

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