Снимался в сериале в Крыму и имел награду от Путина: умер известный российский актер Владимир Симонов

Известный российский актер театра и кино Владимир Симонов умер в Москве в 68 лет. Он был в базе "Миротворца", ездил на съемки в оккупированный Крым и в сентябре получил награду от главы Кремля Владимира Путина.

Хотя причины смерти россиянина пока не раскрывают, однако известно с 2024 года, что он страдал от гипертонической болезни с поражением сердца. Об этом сообщило российское издание "Известия" вечером 8 ноября.

Актер находится в базе данных "Миротворца" за сознательное незаконное нарушение государственной границы Украины. Он в частности посещал аннексированный Россией Крым, где участвовал в съемках сериала "Эти глаза напротив" режиссера Сергея Комарова, за что его и внесли на сайт.

Умер российский актер Владимир Симонов

В сентябре 2025 года Симонов получил российскую государственную награду от президента РФ Владимира Путина "Орден Почета". СМИ пишут, что его почтили "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность".

Публично Владимир Симонов не высказывал осуждения российского вторжения в Украину.

Где снимался Владимир Симонов

Владимир Симонов известен по ролям в советском и российском кино. Снялся в фильме "Одиноким предоставляется общежитие" (1983), "Граница. Таежный роман" (2000), "Ржевский против Наполеона" (2012) и др.

Также Симонов снимался в сериалах "Каменская" (2003), "Бальзаковский возраст, или все мужчины сво..." (2006), "Достоевский" (2011), "Кухня" (2015) и других.

