Знімався у серіалі в Криму і мав нагороду від Путіна: помер відомий російський актор Володимир Сімонов

Відомий російський актор театру і кіно Володимир Сімонов помер у Москві у 68 років. Він був у базі "Миротворця", їздив на зйомки в окупований Крим та у вересні отримав нагороду від очільника Кремля Володимира Путіна.

Хоча причини смерті росіянина поки що не розкривають, однак відомо з 2024 року, що він страждав від гіпертонічної хвороби з ураженням серця. Про це повідомило російське видання "Известия" увечері 8 листопада.

Актор перебуває у базі даних "Миротворця" за свідоме незаконне порушення державного кордону України. Він зокрема відвідував анексований Росією Крим, де брав участь у зйомках серіалу "Ці очі навпроти" режисера Сергія Комарова, за що його і внесли на сайт.

Помер російський актор Володимир Сімонов

У вересні 2025 року Сімонов отримав російську державну нагороду від президента РФ Володимира Путіна "Орден Пошани". ЗМІ пишуть, що його вшанували "за внесок у розвиток вітчизняної культури та мистецтва та багаторічну плідну діяльність".

Публічно Володимир Сімонов не виказував засудження російського вторгнення в Україну.

Де знімався Володимир Сімонов

Володимир Сімонов відомий за ролями у радянському і російському кіно. Знявся у фільмі "Самотнім надається гуртожиток" (1983), "Кордон. Тайговий роман" (2000), "Ржевський проти Наполеона" (2012) тощо.

Також Сімонов знімався у серіалах "Каменська" (2003), "Бальзаківський вік, або всі чоловіки сво…" (2006), "Достоєвський" (2011), "Кухня" (2015) та інших.

