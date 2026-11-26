65-летний российский актёр и певец Никита Джигурда родился в Киеве, но позже переехал в Россию, где до сих пор яростно поддерживает политику Владимира Путина. Артист делает провокационные заявления по поводу войны и ездит на Донбасс вместе с оккупантами.

Джигурда имел украинское гражданство, но сменил его после полномасштабного вторжения России. Кроме того, певца внесли в базу "Миротворец" за "популяризацию террористической организации "ДНР"". Фокус собрал подробную информацию о скандальном артисте.

Родился в Киеве

Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Он поступил в институт физической культуры в столице, но после первого курса бросил его. Никита был членом сборной УССР по гребле на каноэ, а также кандидатом в мастера спорта.

Впоследствии Джигурда поступил в Щукинское театральное училище в Москве и окончил его в 1987 году. В том же году состоялся его дебют в кино — он сыграл главную роль в сериале "Раненые камни" украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.

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До 2022 года имел украинское гражданство

Джигурда окончательно переехал в Россию очень давно, но не спешил менять паспорт. По его словам, он хотел приезжать к родным в Киев.

Впрочем, после начала полномасштабной войны артист встал на сторону России и поддержал вторжение оккупантов в Украину.

Интересно, что родственники Джигурды придерживаются проукраинской позиции. В начале полномасштабной войны они уехали в Польшу. Артист заявлял, что они не захотели ехать к нему. Более того, мама и сестра актера не понимают, почему он встал на сторону РФ.

"Никита Джигурда сменил украинское гражданство на российское. Он сам украинец, из Киева. В России живет давно, но менять украинский паспорт не хотел. Однако после масштабного вторжения он проявил себя во всей красе. Самое интересное, что его мама и сестра живут в Украине и занимают проукраинскую позицию. Сейчас они в Польше, а он удивляется, почему они не переехали к нему в Москву", – рассказал журналист Слава Демин.

Никита Джигурда Фото: руские СМИ

Предлагали стать президентом "до Зеленского"

Российский певец утверждал, что люди Виктора Медведчука предлагали ему принять участие в предвыборной гонке, поскольку он исполнял стихи Тараса Шевченко в хард-рок-группе.

Такое предложение якобы поступило Джигурди в 2013 году. Также он заявлял, что имел украинское гражданство, и, по-видимому, из-за этого артист не получил российское.

"Я встречался с людьми Виктора Медведчука. Мне на уровне СБУ предложили стать кандидатом в президенты Украины — причем только тем, кто поддерживает Россию. Что касается Зеленского, тогда еще не было его сериала, его раскручивают англосаксы. А мне предложили почему? Потому что, во-первых, у меня было украинское гражданство. Я не принимал российское гражданство из-за того, что дал согласие баллотироваться в президенты Украины под "крышей" ребят Виктора Медведчука", — говорил одиозный певец.

Джигурда поддерживает Россию Фото: руские СМИ

Приезжал на Донбасс вместе с оккупантами

В 2023 году Джигурда опубликовал видео, на котором он запечатлен в военной форме и бронежилете на территории Донбасса в окружении вооруженных оккупантов.

На записи Джигурда с восторгом наблюдает за тем, как оккупанты стреляют из миномета, и читает стихи. На втором видео — российский певец прошел по траншеям россиян на Донбассе.

Пропагандисты писали, что Джигурда отправился на оккупированные украинские территории якобы с гуманитарной миссией.

Кроме того, ранее в сети появилось видео с Джигурдой в оккупированной Волновахе Донецкой области. Тогда артист также позировал в военной форме.

Джигурда на Донбассе с оккупантами Фото: Instagram Джигурда на Донбассе с оккупантами Фото: Скрин видео

Стихотворение об Украине на Евромайдане

В 2013 году Джигурда побывал на Евромайдане. Певец прочитал собственное стихотворение об Украине со сцены на Майдане Незалежности.

Кроме стихотворения на украинском языке, артист также спел вместе с собравшимися песню "Гей, наливайте повнії чари…".

База "Миротворец"

Джигурду включили в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, поскольку он "пропагандирует террористические организации "ДНР"".

Джигурду внесли в базу "Миротворец" Фото: Скриншот

Инфаркт и реанимация

23 ноября этого года стало известно, что Джигурда перенес инфаркт на ходу. Во время поездки в Екатеринбург у него подскочило давление и началось жжение в груди, поэтому, прилетев в Москву, пришлось срочно вызвать скорую помощь. Врачи удивились, как вообще артист выжил, поскольку на следующий день у него началась аритмия, и он стал задыхаться.

24 ноября певцу якобы стало лучше, и его перевели в палату, но на следующий день состояние ухудшилось — знаменитость снова в реанимации.

"Будь здоров, Никита! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня снова в реанимацию. Люблю тебя. Молимся", — написала жена Марина Анисина.

Джигурда в больнице Фото: Скрин видео Джигурда в больнице Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Джигурда впервые вышел на связь, опубликовав видео из больницы, лежа на кровати.

В возрасте 58 лет скончался российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. В Украине он стал известен благодаря шоу "Х-Фактор".

Кроме того, в Москве на 76-м году жизни скончался известный советский и российский телеведущий Владимир Молчанов. Причиной смерти стала длительная онкологическая болезнь.