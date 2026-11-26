Как прославился одиозный Джигурда: украинское происхождение и скандальные заявления (фото)
65-летний российский актёр и певец Никита Джигурда родился в Киеве, но позже переехал в Россию, где до сих пор яростно поддерживает политику Владимира Путина. Артист делает провокационные заявления по поводу войны и ездит на Донбасс вместе с оккупантами.
Джигурда имел украинское гражданство, но сменил его после полномасштабного вторжения России. Кроме того, певца внесли в базу "Миротворец" за "популяризацию террористической организации "ДНР"". Фокус собрал подробную информацию о скандальном артисте.
Родился в Киеве
Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Он поступил в институт физической культуры в столице, но после первого курса бросил его. Никита был членом сборной УССР по гребле на каноэ, а также кандидатом в мастера спорта.
Впоследствии Джигурда поступил в Щукинское театральное училище в Москве и окончил его в 1987 году. В том же году состоялся его дебют в кино — он сыграл главную роль в сериале "Раненые камни" украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.
До 2022 года имел украинское гражданство
Джигурда окончательно переехал в Россию очень давно, но не спешил менять паспорт. По его словам, он хотел приезжать к родным в Киев.
Впрочем, после начала полномасштабной войны артист встал на сторону России и поддержал вторжение оккупантов в Украину.
Интересно, что родственники Джигурды придерживаются проукраинской позиции. В начале полномасштабной войны они уехали в Польшу. Артист заявлял, что они не захотели ехать к нему. Более того, мама и сестра актера не понимают, почему он встал на сторону РФ.
"Никита Джигурда сменил украинское гражданство на российское. Он сам украинец, из Киева. В России живет давно, но менять украинский паспорт не хотел. Однако после масштабного вторжения он проявил себя во всей красе. Самое интересное, что его мама и сестра живут в Украине и занимают проукраинскую позицию. Сейчас они в Польше, а он удивляется, почему они не переехали к нему в Москву", – рассказал журналист Слава Демин.
Предлагали стать президентом "до Зеленского"
Российский певец утверждал, что люди Виктора Медведчука предлагали ему принять участие в предвыборной гонке, поскольку он исполнял стихи Тараса Шевченко в хард-рок-группе.
Такое предложение якобы поступило Джигурди в 2013 году. Также он заявлял, что имел украинское гражданство, и, по-видимому, из-за этого артист не получил российское.
"Я встречался с людьми Виктора Медведчука. Мне на уровне СБУ предложили стать кандидатом в президенты Украины — причем только тем, кто поддерживает Россию. Что касается Зеленского, тогда еще не было его сериала, его раскручивают англосаксы. А мне предложили почему? Потому что, во-первых, у меня было украинское гражданство. Я не принимал российское гражданство из-за того, что дал согласие баллотироваться в президенты Украины под "крышей" ребят Виктора Медведчука", — говорил одиозный певец.
Приезжал на Донбасс вместе с оккупантами
В 2023 году Джигурда опубликовал видео, на котором он запечатлен в военной форме и бронежилете на территории Донбасса в окружении вооруженных оккупантов.
На записи Джигурда с восторгом наблюдает за тем, как оккупанты стреляют из миномета, и читает стихи. На втором видео — российский певец прошел по траншеям россиян на Донбассе.
Пропагандисты писали, что Джигурда отправился на оккупированные украинские территории якобы с гуманитарной миссией.
Кроме того, ранее в сети появилось видео с Джигурдой в оккупированной Волновахе Донецкой области. Тогда артист также позировал в военной форме.
Стихотворение об Украине на Евромайдане
В 2013 году Джигурда побывал на Евромайдане. Певец прочитал собственное стихотворение об Украине со сцены на Майдане Незалежности.
Кроме стихотворения на украинском языке, артист также спел вместе с собравшимися песню "Гей, наливайте повнії чари…".
База "Миротворец"
Джигурду включили в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, поскольку он "пропагандирует террористические организации "ДНР"".
Инфаркт и реанимация
23 ноября этого года стало известно, что Джигурда перенес инфаркт на ходу. Во время поездки в Екатеринбург у него подскочило давление и началось жжение в груди, поэтому, прилетев в Москву, пришлось срочно вызвать скорую помощь. Врачи удивились, как вообще артист выжил, поскольку на следующий день у него началась аритмия, и он стал задыхаться.
24 ноября певцу якобы стало лучше, и его перевели в палату, но на следующий день состояние ухудшилось — знаменитость снова в реанимации.
"Будь здоров, Никита! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня снова в реанимацию. Люблю тебя. Молимся", — написала жена Марина Анисина.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Джигурда впервые вышел на связь, опубликовав видео из больницы, лежа на кровати.
- В возрасте 58 лет скончался российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. В Украине он стал известен благодаря шоу "Х-Фактор".
Кроме того, в Москве на 76-м году жизни скончался известный советский и российский телеведущий Владимир Молчанов. Причиной смерти стала длительная онкологическая болезнь.