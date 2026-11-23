65-летнего российского актёра и певца Никиту Джигурду, уроженца Киева, госпитализировали. Артист впервые вышел на связь, опубликовав видео из больницы, лежа на кровати.

Состояние Никиты Джигурды ухудшилось во время поездки в Екатеринбург. Об этом певец рассказал в новом видео, опубликованном в Instagram. Подробнее — читайте в материале Фокуса.

В каком состоянии сейчас Джигурда

По словам артиста, он перенёс инфаркт на ногах. Во время поездки у него подскочило давление и началось жжение в груди, поэтому, прилетев в Москву, пришлось срочно вызвать скорую помощь.

"Сейчас уже всё в порядке. Я перенёс инфаркт на ногах. Из Екатеринбурга летел на самолёте… Ну, и там уже стало хр**ово. Давление под 230, жжение в груди. Я прилетел в Москву, и так жгло, что жить не хотелось. Но я фаталист", — рассказал Джигурда.

Видео дня

Врачи удивились, как певец вообще выжил, поскольку на следующий день у него началась аритмия, и он стал задыхаться.

"Врачи говорят, что удивительно, как я выжил. Я перенёс инфаркт на ногах. А буквально через день у меня началась сильная аритмия, я стал задыхаться, поэтому согласился вызвать скорую. Они сказали, что мне повезло", — сказал артист.

В настоящее время Джигурда ожидает операцию по удалению тромба.

"Что должно быть, того не избежать. Но, кажется, уходить в мир иной ещё рано, раз без медицинской помощи мне позволили пережить инфаркт и остаться в живых… Хотя "покойников мы бережём!". Смерти нет", — добавил россиянин.

Джигурда снял видео, лежа на больничной койке Фото: Скрин видео

Джигурда поддерживает агрессию РФ

Никита родился в Киеве. Однако артист уже давно живет в России и в декабре 2022 года получил гражданство РФ по упрощенной процедуре как гражданин Украины.

Кстати, Джигурда активно поддерживает войну России против Украины. В 2023 году певец опубликовал видео, на котором позировал в военной форме и бронежилете на территории Донбасса в окружении вооружённых оккупантов. На записи Никита с восторгом наблюдал за работой военных РФ с минометом и читал стихи. Во втором ролике знаменитость прошелся по траншеям.

В апреле 2025 года Джигурда попал под украинские санкции.

Джигурда поддерживает оккупантов Фото: руские СМИ

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