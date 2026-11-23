65-летний российский актёр и певец Никита Джигурда, уроженец Киева, оказался в больнице. Артиста госпитализировали с инфарктом, и сейчас он находится в реанимации.

Джигурду доставили в больницу около 9:30 сегодня, 23 ноября. Об этом сообщают российские СМИ.

В каком состоянии Джигурда

Никиту Джигурду экстренно госпитализировали с инфарктом. Перед этим он испытывал сильную слабость, однако мог стоять на ногах и сам дошёл пешком до вызванной скорой помощи. Об этом рассказала супруга знаменитости.

"Его доставили в 9:30, сказали, что через несколько часов можно позвонить и узнать обо всём, у него с собой нет телефона. Сейчас врачи им занимаются", — заявила фигуристка Марина Анисина.

Как сейчас выглядит Джигурда Фото: instagram.com/instadzhygurda/

Что известно о Джигурде и его позиции в войне

Никита родился в Киеве. Однако артист уже давно живет в России и в декабре 2022 года получил гражданство РФ по упрощенной процедуре как гражданин Украины.

Видео дня

Кстати, Джигурда активно поддерживает войну России против Украины. В 2023 году певец опубликовал видео, на котором позировал в военной форме и бронежилете на территории Донбасса в окружении вооружённых оккупантов. На записи Никита с восторгом наблюдал за работой военных РФ с минометом и читал стихи. Во втором ролике знаменитость прошелся по траншеям.

В апреле 2025 года Джигурда попал под украинские санкции.

Джигурда поддерживает оккупантов Фото: Скрин видео

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