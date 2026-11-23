Джигурду экстренно госпитализировали с инфарктом: певец находится в реанимации
65-летний российский актёр и певец Никита Джигурда, уроженец Киева, оказался в больнице. Артиста госпитализировали с инфарктом, и сейчас он находится в реанимации.
Джигурду доставили в больницу около 9:30 сегодня, 23 ноября. Об этом сообщают российские СМИ.
В каком состоянии Джигурда
Никиту Джигурду экстренно госпитализировали с инфарктом. Перед этим он испытывал сильную слабость, однако мог стоять на ногах и сам дошёл пешком до вызванной скорой помощи. Об этом рассказала супруга знаменитости.
"Его доставили в 9:30, сказали, что через несколько часов можно позвонить и узнать обо всём, у него с собой нет телефона. Сейчас врачи им занимаются", — заявила фигуристка Марина Анисина.
Что известно о Джигурде и его позиции в войне
Никита родился в Киеве. Однако артист уже давно живет в России и в декабре 2022 года получил гражданство РФ по упрощенной процедуре как гражданин Украины.
Кстати, Джигурда активно поддерживает войну России против Украины. В 2023 году певец опубликовал видео, на котором позировал в военной форме и бронежилете на территории Донбасса в окружении вооружённых оккупантов. На записи Никита с восторгом наблюдал за работой военных РФ с минометом и читал стихи. Во втором ролике знаменитость прошелся по траншеям.
В апреле 2025 года Джигурда попал под украинские санкции.
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