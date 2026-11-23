65-річний російський актор і співак Микита Джигурда, який родом із Києва, опинився в лікарні. Артиста госпіталізували з інфарктом, і зараз він перебуває у реанімації.

Джигурду доправили до лікарні близько 9:30 сьогодні, 23 листопада. Про це повідомляють російські медіа.

В якому стані Джигурда

Микиту Джигурду екстрено госпіталізували з інфарктом. Перед цим він відчував сильну слабкість, проте міг стояти на ногах і сам дійшов пішки до викликаної швидкої допомоги. Про це розповіла дружина знаменитості.

"Доставили його о 9:30, сказали, що за кілька годин можна зателефонувати і дізнатися про все, у нього телефону з собою немає. Зараз лікарі ним займаються", – заявила фігуристка Марина Анісіна.

Як зараз виглядає Джигурда Фото: instagram.com/instadzhygurda/

Що відомо про Джигурду та його позицію у війні

Микита народився у Києві. Втім, артист вже тривалий час живе у Росії і в грудні 2022 року отримав громадянство РФ за спрощеною процедурою як громадянин України.

Відео дня

До речі, Джигурда активно підтримує війну Росії проти України. У 2023-му співак опублікував відео, на якому позував у військовій формі та бронежилеті на території Донбасу в оточенні озброєних окупантів. На записі Микита захоплено спостерігав за роботою військових РФ із міномета та читав вірші. На другому ролику знаменитість пройшовся траншеями.

У квітні 2025 року Джигурда потрапив під українські санкції.

Джигурда підтримує окупантів Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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