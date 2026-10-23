У Росії раптово помер зірка серіалу про окупований Донбас (фото)

У Росії помер відомий актор, зірка "Ми з майбутнього" та серіалу "Філін" Андрій Терентьєв. В артиста раптово сталася зупинка серця 22 жовтня у Пітері.

Терентьєву назавжди залишилось 44 роки. Рідні актора детальніше розповіли про причину його смерті. Відомо, що на рахунку артиста понад 50 ролей у кіно та серіалах. Про це повідомляють російські медіа.

Смерть актора стала справжнім шоком для його близьких, оскільки у чоловіка ніколи не було скарг на здоров'я, як і шкідливих звичок.

Смерть російського актора

Серце Терентьєва зупинилося в ніч із 19 на 20 жовтня. Про втрату офіційно повідомили представники та продюсер актора.

Як розповіли близькі Терентьєва, причиною смерті актора стала відкрита виразка шлунку.

"Андрій блискуче грав у наших проєктах. Глядачам він запам'ятався за багатьма ролями у наших фільмах та серіалах… Не віриться, що його з нами більше немає", — заявили в оточенні артиста.

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Прощання із кінозіркою пройде сьогодні, 23 жовтня, його поховають у Казані.

Андрій Терентьєв Фото: російські ЗМІ

Що відомо про Терентьєва

Андрій Терентьєв відомий за роллю репера Спірта у фільмі "Ми з майбутнього" (2008), а також за численними ролями в російських серіалах, таких як "Диверсант. Кінець війни", "Гра з вогнем", "Філін", "Реалізація" та драма "Сонцепьок".

У кіно Терентьєву часто діставалися ролі військових чи слідчих. Остання його роль – серіал "10 історій про кохання та смерть". Стрічка розповідає про долі жителів окупованого Донбасу з 2014 року до наших днів.

Російський актор Андрій Терентьєв Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На фронті в Україні загинув російський актор Єфим Старцев. Його не стало майже місяць тому – 30 вересня. Рідні артиста заявили, що чоловік "захищав батьківщину".

Російський пропагандист Іван Охлобистін ледь не загинув під час поїздки на Донбас. Снаряд Збройних сил України потрапив у готель, в якому зупинився актор зі своєю дружиною.

Крім того, актор Павло Чернявський, який знімався в серіалах "Щасливі разом", загинув на війні проти України. У 2025 році він приєднався до російських окупаційних військ.