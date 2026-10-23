На війні в Україні загинув відомий російський актор

На фронті в Україні загинув російський актор Єфим Старцев. Його не стало майже місяць тому – 30 вересня. Рідні артиста заявили, що чоловік "захищав батьківщину".

Старцеву назавжди залишилось 50 років. Актора вже поховали на цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляють російські медіа.

Смерть Єфима Старцева – що відомо

За даними ЗМІ, російський актор брав участь у так званій "СВО" в Україні. Він загинув 30 вересня у віці 50 років.

"Єфима не стало, він загинув майже місяць тому, 30 вересня, захищаючи батьківщину", — заявили в оточенні артиста.

Близький друг актора Дмитро повідомив, що Старцева поховали на Міському Петергофському цвинтарі в Санкт-Петербурзі. Він зазначив, що тіло актора упокоєно не на алеї героїв, а поряд із його рідними.

Російський актор Єфим Старцев Фото: російські ЗМІ

Чим відомий Старцев

Актор народився в Ленінграді, закінчив Театральний факультет Балтійського інституту екології, політики та права в Санкт-Петербурзі.

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Старцев знявся в таких проєктах, як "Ливарний", "Шеф", "Ленінград 46", "Ментівські війни", "Морські дияволи", "48 годин", "Наш спецназ" та інших.

Єфим Старцев загинув на війні в Україні Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Російський актор та комік українського походження Роман Попов, який народився в Конотопі, помер від раку головного мозку. Гуморист пішов із життя в одній з московських лікарень.

Крім того, відомий російський актор театру і кіно Володимир Сімонов помер у Москві у 68 років. Він був у базі "Миротворця", їздив на зйомки в окупований Крим та у вересні отримав нагороду від очільника Кремля Володимира Путіна.