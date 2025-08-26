Помер російський актор Олексій Аптовцев: він знімався у серіалі "Солдати" (фото)

24 серпня на 50-му році життя пішов із життя актор театру та кіно Олексій Аптовцев. Дата та місце прощання з артистом будуть оголошені пізніше.

Про це повідомили у театрі драми й комедії "ФЭСТ", де артист служив понад два десятиліття. Причиною смерті стала важка хвороба.

"Вчора ввечері не стало нашого дорогого колеги та друга Олексія Аптовцева. Для нас це велика втрата. Усі ми останнім часом готувалися до його ювілею. 2 вересня хотіли обійняти його та привітати з 50-річчям", — йдеться в офіційному повідомленні театру.

Кар’єра Олексія Аптовцева

Олексій Аптовцев працював у театрі драми й комедії "ФЭСТ" з 2003 року, втіливши десятки сценічних образів. Широкій аудиторії він став відомий завдяки своїм ролям у популярних серіалах, серед яких: "Кодекс честі", "Кремлівські курсанти", "Скліфосовський", "Солдати", "Інспектор Купер" та "Метод Фрейда".

Олексій Аптовцев не дожив до свого 50-річчя Фото: Kino-teatr

Окрім акторської діяльності, Аптовцев активно займався озвученням. Його голос знайомий прихильникам комп’ютерних ігор, зокрема "Відьмака". Актор також озвучив десятки аудіокниг.

