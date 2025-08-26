Умер российский актер Алексей Аптовцев: он снимался в сериале "Солдаты" (фото)
24 августа на 50-м году жизни ушел из жизни актер театра и кино Алексей Аптовцев. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.
Об этом сообщили в театре драмы и комедии "ФЭСТ", где артист служил более двух десятилетий. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.
"Вчера вечером не стало нашего дорогого коллеги и друга Алексея Аптовцева. Для нас это большая потеря. Все мы в последнее время готовились к его юбилею. 2 сентября хотели обнять его и поздравить с 50-летием", — говорится в официальном сообщении театра.
Карьера Алексея Аптовцева
Алексей Аптовцев работал в театре драмы и комедии "ФЭСТ" с 2003 года, воплотив десятки сценических образов. Широкой аудитории он стал известен благодаря своим ролям в популярных сериалах, среди которых: "Кодекс чести", "Кремлевские курсанты", "Склифосовский", "Солдаты", "Инспектор Купер" и "Метод Фрейда".
Кроме актерской деятельности, Аптовцев активно занимался озвучиванием. Его голос знаком поклонникам компьютерных игр, в частности "Ведьмака". Актер также озвучил десятки аудиокниг.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Начал сниматься в 65 лет: умерла звезда сериала "Клан Сопрано".
- Звезда "Супермена" и "Теоремы Зеро" ушла из жизни: Теренс Стамп умер в 87 лет.
Кроме того, причиной смерти известного актера Джина Гекмена и его жены стали крысы.