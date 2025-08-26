Умер российский актер Алексей Аптовцев: он снимался в сериале "Солдаты" (фото)

24 августа на 50-м году жизни ушел из жизни актер театра и кино Алексей Аптовцев. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.

Об этом сообщили в театре драмы и комедии "ФЭСТ", где артист служил более двух десятилетий. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

"Вчера вечером не стало нашего дорогого коллеги и друга Алексея Аптовцева. Для нас это большая потеря. Все мы в последнее время готовились к его юбилею. 2 сентября хотели обнять его и поздравить с 50-летием", — говорится в официальном сообщении театра.

Карьера Алексея Аптовцева

Алексей Аптовцев работал в театре драмы и комедии "ФЭСТ" с 2003 года, воплотив десятки сценических образов. Широкой аудитории он стал известен благодаря своим ролям в популярных сериалах, среди которых: "Кодекс чести", "Кремлевские курсанты", "Склифосовский", "Солдаты", "Инспектор Купер" и "Метод Фрейда".

Алексей Аптовцев не дожил до своего 50-летия Фото: Kino-teatr

Кроме актерской деятельности, Аптовцев активно занимался озвучиванием. Его голос знаком поклонникам компьютерных игр, в частности "Ведьмака". Актер также озвучил десятки аудиокниг.

