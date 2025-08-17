Звезда "Супермена" и "Теоремы Зеро" ушла из жизни: Теренс Стамп умер в 87 лет

Британский актер Теренс Стамп, известный по ролям в культовых лентах "Супермен", "Теорема" и "Приключения Присциллы, королевы пустыни", умер на 87-м году жизни. О его смерти сообщила семья актера.

Related video

Как пишет Daily Mail, родственники сообщили, что Стамп ушел из жизни сегодня утром.

Стамп получил известность в 1960-х годах в Лондоне и впоследствии сыграл злодея генерала Зода в "Супермене" и "Супермене II".

"Он оставляет после себя чрезвычайное наследие, как актер, так и писатель, который будет продолжать вдохновлять людей в течение многих лет. Мы просим о конфиденциальности в это печальное время", — отметила семья умершего актера.

Звездный путь Теренса Стампа

Теренс Стамп родился в 1938 году в лондонском Ист-Энде в семье кочегара буксира. Детство пришлось на годы Второй мировой войны. После школы он работал в рекламе, а затем получил стипендию на обучение в театральной школе.

Его считали одной из самых привлекательных звезд британского кино. Стамп образовал гламурную пару с актрисой Джули Кристи, с которой сыграл в фильме "Вдали от безумной толпы" в 1967 году. Также он имел роман с моделью Джин Шримптон и вдохновлял фотографа Дэвида Бейли.

В 1960-х годах Стамп пытался получить роль Джеймса Бонда, но после неудачной попытки снимался в итальянском кино, работал с Федерико Феллини. Впоследствии он отошел от кино и изучал йогу в Индии.

Новая волна славы пришла в 1978 году, когда он появился в "Супермене" в роли генерала Зода. Через два года он повторил роль в "Супермене II".

Позже актер снялся в "Приключениях Присциллы, королевы пустыни" (1994), где сыграл трансгендерную женщину, что принесло ему широкую известность.

В последующие десятилетия Стамп продолжал активно сниматься. Его можно было увидеть в лентах "Валькирия" с Томом Крузом (2008), "Бюро корректировки" с Мэттом Дэймоном (2011), а также в проектах режиссера Тима Бертона.

Напомним, Стамп был номинирован на премию "Оскар" и оставил значительный след в мировом кино, соединив классическую актерскую школу с нетипичными, смелыми ролями.

Как сообщал Фокус, врач-нейробиолог раскрыл подробности смерти Мэттью Перри.

Фокус также сообщал, что в семье Брэда Питта произошла трагедия.