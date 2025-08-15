"Это было рецептом катастрофы": врач-нейробиолог раскрыл подробности смерти Мэттью Перри

Нейробиолог и ведущий эксперт по кетаминовой терапии Дэвид Файфель рассказал, как зависимость звезды "Друзей" Мэттью Перри от этого препарата привела к его смерти. По словам доктора, 27 инъекций кетамина, которые получил актер за последние три дня, хватило бы рядовому пациенту более чем на год.

Новый документальный фильм ITV под названием "Мэттью Перри: Голливудская трагедия" выясняет, какие события могли привести к смерти актера. В частности лента рассказывает о врачах, которые пользовались зависимостью Перри и незаконно поставляли ему этот препарат, пишет британский таблоид DailyMail.

Доктор Файфель отметил, что недопустимым было то, что Мэттью под воздействием препарата оказался в гидромассажной ванне. По его словам, в клиниках, где используют кетамин для лечения депрессий и посттравматических стрессовых расстройств, медики следят за всеми пациентами с помощью камер, так как они не могут полностью контролировать свои движения и разум.

"Пребывание рядом с водоемом было рецептом катастрофы", — сказал Файфель.

Он также резко осудил докторов Сальвадора Паленсию и Марка Чавеса, которые поставляли актеру препарат. Вскрытие тела Перри показало, что кетамин стал основной причиной его смерти, поскольку мужчина сильно злоупотреблял им в последние дни.

"Вы безрассудно назначаете потенциально опасные лекарства только для того, чтобы обогатиться. Кроме того, вы эксплуатируете уязвимость человека, который страдает и так отчаянно хочет положить конец этим страданиям. Я не могу представить худшей конфигурации ненадлежащего поведения", — отметил Файфель.

Авторы фильма рассказывают, что Паленсия мог небрежно делать Перри инъекции на парковке, а после того, как продал Мэттью 20 флаконов кетамина за 55 000 долларов, написал своему коллеге: "Интересно, сколько этот идиот заплатит".

Сам Мэттью в интервью был откровенным относительно методов лечения своей зависимости и говорил о внутренней пустоте, которая его преследовала.

"Я думал, что слава заполнит ту огромную дыру, которая бесконечно росла во мне", — признавался он.

Зависимость Мэттью Перри

Внутренняя пустота зародилась у Мэттью с детства: его родители развелись, когда ему был всего год, а с пяти лет мать сажала его самого на самолет к отцу из Монреаля в Лос-Анджелес. В 14 он впервые попробовал алкоголь и тогда подумал, что "так постоянно чувствуют себя нормальные люди". В 24 года он получил роль Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", но несмотря на феноменальный успех сериала его внутренняя неуверенность никуда не исчезла, и во время съемок он продолжал употреблять алкоголь и таблетки. Его коллеги Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс и Лиза Кудроу плохо понимали, как справляться с его зависимостями.

Перри с коллегами по сериалу "Друзья" Фото: Скриншот

В 1996 году Перри попал в аварию на гидроцикле и получил травму. Авторы документального фильма предполагают, что обезболивающие могли усугубить его зависимость.

Пытаясь избавиться от зависимостей, в конце концов он остановился на кетамине — разработанном в 1960-х годах препарате, который, по словам доктора Файфеля, "запускает психологические изменения, которые могут иметь терапевтический эффект".

Врач Пласенсия не только незаконно поставлял Перри кетамин, но и научил делать актеру инъекции его помощника Кеннета Ивамасу, который не имел медицинского образования.

Также, по словам авторов фильма, в закупке кетамина для Мэттью был замешан голливудский режиссер Эрик Флеминг. Он якобы помог актеру связаться с Джасвин Сангхой, которую прокуроры обвиняют в торговле кетамином.

Мэттью Перри умер в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года. По словам ассистента Ивамасы, когда в последний день Перри он подготовил актеру гидромассажную ванну, последними словами звезды "Друзей" были: "Сделай мне большой укол". Ивамаса отлучился для выполнения нескольких поручений, а когда вернулся, нашел актера лицом вниз в воде.

Напомним, 17 июня СМИ писали, что личный врач актера Сальвадор Пласенсия признался в том, что поставлял звезде "Друзей" Мэттью Перри кетамин без медицинского назначения и иногда даже делал ему инъекции.

В феврале медиа рассказывали о новых деталях смерти Мэттью Перри, которые раскрыл его адвокат Мартин Эстрада. По его словам, доза кетамина, которую принял актер перед смертью, была значительно выше рекомендованной врачами для лечения депрессии.