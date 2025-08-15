"Це було рецептом катастрофи": лікар-нейробіолог розкрив подробиці смерті Меттью Перрі

Нейробіолог і провідний експерт з кетамінової терапії Девід Файфель розповів, як залежність зірки "Друзів" Меттью Перрі від цього препарату призвела до його смерті. За словами доктора, 27 ін'єкцій кетаміну, які отримав актор за останні три дні, вистачило б пересічному пацієнту на понад рік.

Новий документальний фільм ITV під назвою "Меттью Перрі: Голлівудська трагедія" з'ясовує, які події могли призвести до смерті актора. Зокрема стрічка розповідає про лікарів, які користувалися залежністю Перрі та незаконно постачали йому цей препарат, пише британський таблоїд DailyMail.

Доктор Файфель зазначив, що неприпустимим було те, що Меттью під впливом препарату опинився в гідромасажній ванні. За його словами, в клініках, де використовують кетамін для лікування депресій і посттравматичних стресових розладів, медики стежать за всіма пацієнтами за допомогою камер, бо вони не можуть цілком контролювати свої рухи та розум.

"Перебування поруч із водоймою було рецептом катастрофи", — сказав Файфель.

Він також різко засудив докторів Сальвадора Паленсію та Марка Чавеса, які постачали акторові препарат. Розтин тіла Перрі показав, що кетамін став основною причиною його смерті, оскільки чоловік сильно зловживав ним в останні дні.

"Ви безрозсудно призначаєте потенційно небезпечні ліки лише для того, щоб збагатитися. Крім того, ви експлуатуєте вразливість людини, яка страждає і так відчайдушно хоче покласти край цим стражданням. Я не можу уявити гіршої конфігурації неналежної поведінки", — зазначив Файфель.

Автори фільму розповідають, що Паленсія міг недбало робити Перрі ін'єкції на паркуванні, а після того, як продав Меттью 20 флаконів кетаміну за 55 000 доларів, написав своєму колезі: "Цікаво, скільки цей ідіот заплатить".

Сам Меттью в інтерв'ю був відвертим щодо методів лікування своєї залежності та казав про внутрішню порожнечу, яка його переслідувала.

"Я думав, що слава заповнить ту величезну діру, яка нескінченно зростала в мені", — зізнавався він.

Залежність Меттью Перрі

Внутрішня порожнеча зародилася в Меттью змалку: його батьки розлучилися, коли йому був лише рік, а з п'яти років мати саджала його самого на літак до батька з Монреаля до Лос-Анджелеса. У 14 він вперше спробував алкоголь і тоді подумав, що "так постійно почуваються нормальні люди". У 24 роки він отримав роль Чендлера Бінга в ситкомі "Друзі", та попри феноменальний успіх серіалу його внутрішня невпевненість нікуди не зникла, і під час зйомок він продовжував вживати алкоголь і таблетки. Його колеги Дженніфер Еністон, Метт Леблан, Девід Швіммер, Кортні Кокс та Ліза Кудроу погано розуміли, як справлятися з його залежностями.

Перрі з колегами по серіалу "Друзі" Фото: Скриншот

У 1996 році Перрі потрапив в аварію на гідроциклі й дістав травму. Автори документального фільму припускають, що знеболювальні могли поглибити його залежність.

Намагаючись позбавитись залежностей, зрештою він зупинився на кетаміні — розробленому в 1960-х роках препараті, який, за словами доктора Файфеля, "запускає психологічні зміни, які можуть мати терапевтичний ефект".

Лікар Пласенсія не тільки незаконно постачав Перрі кетамін, а й навчив робити актору ін'єкції його помічника Кеннета Івамасу, який не мав медичної освіти.

Також, за словами авторів фільму, в закупівлі кетаміну для Меттью був замішаний голлівудський режисер Ерік Флемінг. Він начебто допоміг актору зв'язатися з Джасвін Сангхою, яку прокурори звинувачують у торгівлі кетаміном.

Меттью Перрі помер у Лос-Анджелесі 28 жовтня 2023 року. За словами асистента Івамаси, коли в останній день Перрі він підготував актору гідромасажну ванну, останніми словами зірки "Друзів" були: "Зроби мені великий укол". Івамаса відлучився для виконання кількох доручень, а коли повернувся, знайшов актора обличчям донизу у воді.

Нагадаємо, 17 червня ЗМІ писали, що особистий лікар актора Сальвадор Пласенсія зізнався в тому, що постачав зірці "Друзів" Меттью Перрі кетамін без медичного призначення й іноді навіть робив йому ін'єкції.

В лютому медіа розповідали про нові деталі смерті Меттью Перрі, які розкрив його адвокат Мартін Естрада. За його словами, доза кетаміну, яку вжив актор перед смертю, була значно вищою за рекомендовану лікарями для лікування депресії.