Зірка "Супермена" та "Теореми Зеро" пішла з життя: Теренс Стамп помер у 87 років

Британський актор Теренс Стамп, відомий за ролями у культових стрічках "Супермен", "Теорема" та "Пригоди Прісцилли, королеви пустелі", помер на 87-му році життя. Про його смерть повідомила родина актора.

Як пише Daily Mail, родина актора підтвердила, що він пішов з життя сьогодні вранці.

Стамп здобув популярність у 1960-х роках у Лондоні та згодом зіграв лиходія генерала Зода у "Супермені" та "Супермені II".

"Він залишає після себе надзвичайний доробок, як актор, так і письменник, який продовжуватиме зворушувати та надихати людей протягом багатьох років. Ми просимо про конфіденційність у цей сумний час", – зазначила родина померлого актора.

Зоряний шлях Теренса Стампа

Теренс Стамп народився у 1938 році у лондонському Іст-Енді в родині кочегара буксира. Дитинство припало на роки Другої світової війни. Після школи він працював у рекламі, а згодом здобув стипендію на навчання у театральній школі.

Його вважали однією з найпривабливіших зірок британського кіно. Стамп утворив гламурну пару з акторкою Джулі Крісті, з якою зіграв у фільмі "Далеко від божевільного натовпу" у 1967 році. Також він мав роман із моделлю Джин Шрімптон і надихав фотографа Девіда Бейлі.

У 1960-х роках Стамп намагався отримати роль Джеймса Бонда, але після невдалої спроби знімався в італійському кіно, працював з Федеріко Фелліні. Згодом він відійшов від кіно та вивчав йогу в Індії.

Нова хвиля слави прийшла у 1978 році, коли він з’явився в "Супермені" у ролі генерала Зода. Через два роки він повторив роль у "Супермені II".

Пізніше актор знявся у "Пригодах Прісцилли, королеви пустелі" (1994), де зіграв трансгендерну жінку, що принесло йому широку популярність.

У наступні десятиліття Стамп продовжував активно зніматися. Його можна було побачити у стрічках "Валькірія" з Томом Крузом (2008), "Бюро коригування" з Меттом Деймоном (2011), а також у проєктах режисера Тіма Бертона.

Нагадаємо, Стамп був номінований на премію "Оскар" та залишив значний слід у світовому кіно, поєднавши класичну акторську школу з нетиповими, сміливими ролями.

