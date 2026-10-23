На войне в Украине погиб известный российский актер

На фронте в Украине погиб российский актёр Ефим Старцев. Он погиб почти месяц назад — 30 сентября. Близкие артиста заявили, что он "защищал родину".

Старцеву навсегда осталось 50 лет. Актёра уже похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают российские СМИ.

Смерть Ефима Старцева — что известно

По данным СМИ, российский актёр принимал участие в так называемой "СВО" в Украине. Он погиб 30 сентября в возрасте 50 лет.

"Ефима больше нет, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая родину", — заявили в окружении артиста.

Близкий друг актёра Дмитрий сообщил, что Старцева похоронили на Городском Петергофском кладбище в Санкт-Петербурге. Он отметил, что тело актёра было похоронено не на аллее героев, а рядом с его родными.

Российский актер Ефим Старцев Фото: руские СМИ

Чем известен Старцев

Актёр родился в Ленинграде, окончил Театральный факультет Балтийского института экологии, политики и права в Санкт-Петербурге.

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Старцев снялся в таких проектах, как "Ливарный", "Шеф", "Ленинград 46", "Ментовские войны", "Морские дьяволы", "48 часов", "Наш спецназ" и других.

Ефим Старцев погиб на войне в Украине Фото: руские СМИ

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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