Знімався в "Щасливі разом" і "Слід": російський актор-окупант загинув на війні в Україні

Російський актор Павло Чернявський, який знімався в серіалах “Щасливі разом”, “Слід” і низці інших телевізійних проєктів, загинув на війні проти України. У 2025 році він приєднався до російських окупаційних військ.

Павло Чернявський загинув 3 березня 2026 року під час бойових дій. Водночас публічно про смерть актора стало відомо лише через деякий час після поховання, повідомили росЗМІ.

Окупанта поховали в Омську – місті, звідки він родом. Саме там Чернявський розпочинав свою театральну кар’єру ще в підлітковому віці.

Акторською діяльністю Павло Чернявський почав займатися у 15 років. Спочатку він виступав у театральних постановках в Омську, а згодом почав працювати й на московських сценах.

Пізніше Чернявському вдалося потрапити в російську кіноіндустрію. Він знімався у телевізійних проєктах і серіалах “Щасливі разом”, “Слід”, “Дублер”, “Відчайдушні пайовики” та інших стрічках.

Однією з останніх робіт Чернявського став фільм про так звану “СВО” під назвою “Свої. Балада про війну”. Після цього він вирішив долучитися до російської армії та у грудні 2025 року підписав контракт із Міноборони РФ.

Окрім роботи в театрі та кіно, Павло Чернявський працював ведучим на різних заходах. Здебільшого він був тамадою на весіллях та приватних святкуваннях.

