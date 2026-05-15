Снимался в "Счастливы вместе" и "След": российский актер-оккупант погиб на войне в Украине

Российский актер Павел Чернявский, который снимался в сериалах "Счастливы вместе", "След" и ряде других телевизионных проектов, погиб на войне против Украины. В 2025 году он присоединился к российским оккупационным войскам.

Павел Чернявский погиб 3 марта 2026 года во время боевых действий. При этом публично о смерти актера стало известно лишь спустя некоторое время после захоронения, сообщили росСМИ.

Оккупанта похоронили в Омске — городе, откуда он родом. Именно там Чернявский начинал свою театральную карьеру еще в подростковом возрасте.

Актерской деятельностью Павел Чернявский начал заниматься в 15 лет. Сначала он выступал в театральных постановках в Омске, а затем начал работать и на московских сценах.

Позже Чернявскому удалось попасть в российскую киноиндустрию. Он снимался в телевизионных проектах и сериалах "Счастливы вместе", "След", "Дублер", "Отчаянные пайщики" и других лентах.

Відео дня

Одной из последних работ Чернявского стал фильм о так называемой "СВО" под названием "Свои. Баллада о войне". После этого он решил присоединиться к российской армии и в декабре 2025 года подписал контракт с Минобороны РФ.

Кроме работы в театре и кино, Павел Чернявский работал ведущим на различных мероприятиях. В основном он был тамадой на свадьбах и частных празднованиях.

Напомним, что британский актер Майкл Пеннингтон умер в возрасте 82 лет. Он был известен по роли Моффа Джерджеродда в фильме Звездные войны: Возвращение джедая и десятками театральных постановок по произведениям Шекспира. О смерти актера сообщили британские медиа и его коллеги.

Ранее мы также информировали, что украинский актер Тарас Цимбалюк ответил на упреки о возможных изменах после новостей о разводе с женой. Артист заявил, что не считает нужным оправдываться за личную жизнь. В соцсетях тема вызвала активное обсуждение среди его поклонников.