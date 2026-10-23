В России внезапно умер звезда сериала об оккупированном Донбассе (фото)

В России скончался известный актёр, звезда фильма "Мы из будущего" и сериала "Филин" Андрей Терентьев. У артиста внезапно произошла остановка сердца 22 октября в Санкт-Петербурге.

Терентьеву навсегда осталось 44 года. Близкие актера подробнее рассказали о причине его смерти. Известно, что на счету артиста более 50 ролей в кино и сериалах. Об этом сообщают российские СМИ.

Смерть актёра стала настоящим шоком для его близких, поскольку у мужчины никогда не было жалоб на здоровье, как и вредных привычек.

Смерть российского актёра

Сердце Терентьева остановилось в ночь с 19 на 20 октября. Об этой утрате официально сообщили представители и продюсер актера.

Как рассказали близкие Терентьева, причиной смерти актёра стала открытая язва желудка.

"Андрей блестяще играл в наших проектах. Зрителям он запомнился по многим ролям в наших фильмах и сериалах… Не верится, что его больше нет с нами", — заявили в окружении артиста.

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Прощание с кинозвездой состоится сегодня, 23 октября; его похоронят в Казани.

Андрей Терентьев Фото: руские СМИ

Что известно о Терентьеве

Андрей Терентьев известен по роли рэпера Спирта в фильме "Мы из будущего" (2008), а также по многочисленным ролям в российских сериалах, таких как "Диверсант. Конец войны", "Игра с огнем", "Филин", "Реализация" и драма "Сонцепьок".

В кино Терентьеву часто доставались роли военных или следователей. Его последняя роль — сериал "10 историй о любви и смерти". Фильм рассказывает о судьбах жителей оккупированного Донбасса с 2014 года по настоящее время.

Российский актер Андрей Терентьев Фото: руские СМИ

Напомним, ранее Фокус писал, что:

На фронте в Украине погиб российский актёр Ефим Старцев. Его не стало почти месяц назад — 30 сентября. Близкие артиста заявили, что он "защищал родину".

Российский пропагандист Иван Охлобыстин едва не погиб во время поездки на Донбасс. Снаряд Вооружённых сил Украины попал в отель, в котором остановился актёр со своей женой.

Кроме того, актёр Павел Чернявский, снимавшийся в сериалах "Счастливы вместе", погиб на войне против Украины. В 2025 году он вступил в ряды российских оккупационных войск.