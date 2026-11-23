65-річного російського актора і співака Микиту Джигурду, який родом із Києва, госпіталізували. Артист вперше вийшов на зв'язок, оприлюднивши відео з лікарні, лежачи на ліжку.

Стан Микити Джигурди погіршився під час поїздки до Єкатеринбургу. Про це співак заговорив у новому відео, опублікувавши його в Instagram. Детальніше – розповість Фокус.

В якому стані зараз Джигурда

За словами артиста, він переніс інфаркт на ногах. Під час поїздки у нього підскочив тиск і почалося печіння у грудях, тому, прилетівши до Москви, довелося терміново викликати швидку допомогу.

"Наразі вже все добре. Я переніс на ногах інфаркт. З Єкатеринбурга в літаку летів… Ну, і там уже хр**ово стало. Тиск під 230, печіння у грудях. Я прилетів до Москви і так палило, що жити не хотілося. Але я фаталіст", — розповів Джигурда.

Лікарі здивувались, як взагалі співак вижив, оскільки наступного дня у нього почалася аритмія, і він став задихатися.

Відео дня

"Лікарі кажуть, дивно, як я вижив. Я переніс на ногах інфаркт. І просто через день аритмія пішла дика, задихатися став, тож я погодився викликати швидку. Вони сказали, що мені пощастило", – сказав артист.

Наразі Джигурда очікує на операцію, щоб видалити тромб.

"Чому бути, того не уникнути. Але ніби йти в інший світ ще рано, раз без лікарської допомоги мені дали пережити інфаркт і не піти… Хоча "небіжчиків ми бережемо!". Смерті нема", — додав росіянин.

Джигурда записав відео на лікарняному ліжку Фото: Скрін відео

Джигурда підтримує агресію РФ

Микита народився у Києві. Втім, артист вже тривалий час живе у Росії і в грудні 2022 року отримав громадянство РФ за спрощеною процедурою як громадянин України.

До речі, Джигурда активно підтримує війну Росії проти України. У 2023-му співак опублікував відео, на якому позував у військовій формі та бронежилеті на території Донбасу в оточенні озброєних окупантів. На записі Микита захоплено спостерігав за роботою військових РФ із міномета та читав вірші. На другому ролику знаменитість пройшовся траншеями.

У квітні 2025 року Джигурда потрапив під українські санкції.

Джигурда підтримує окупантів Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У віці 58 років помер російський журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов. В Україні він став відомий завдяки шоу "Х-Фактор".

У Москві на 76-му році життя помер відомий радянський та російський телеведучий Володимир Молчанов. Причиною смерті стала тривала онкологічна хвороба.

Крім того, нещодавно у РФ помер відомий актор, зірка "Ми з майбутнього" та серіалу "Філін" Андрій Терентьєв. В артиста раптово сталася зупинка серця 22 жовтня у Пітері.