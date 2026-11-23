Джигурда після інфаркту вперше вийшов на зв'язок: "Дивно, як я вижив" (фото)
65-річного російського актора і співака Микиту Джигурду, який родом із Києва, госпіталізували. Артист вперше вийшов на зв'язок, оприлюднивши відео з лікарні, лежачи на ліжку.
Стан Микити Джигурди погіршився під час поїздки до Єкатеринбургу. Про це співак заговорив у новому відео, опублікувавши його в Instagram. Детальніше – розповість Фокус.
В якому стані зараз Джигурда
За словами артиста, він переніс інфаркт на ногах. Під час поїздки у нього підскочив тиск і почалося печіння у грудях, тому, прилетівши до Москви, довелося терміново викликати швидку допомогу.
"Наразі вже все добре. Я переніс на ногах інфаркт. З Єкатеринбурга в літаку летів… Ну, і там уже хр**ово стало. Тиск під 230, печіння у грудях. Я прилетів до Москви і так палило, що жити не хотілося. Але я фаталіст", — розповів Джигурда.
Лікарі здивувались, як взагалі співак вижив, оскільки наступного дня у нього почалася аритмія, і він став задихатися.
"Лікарі кажуть, дивно, як я вижив. Я переніс на ногах інфаркт. І просто через день аритмія пішла дика, задихатися став, тож я погодився викликати швидку. Вони сказали, що мені пощастило", – сказав артист.
Наразі Джигурда очікує на операцію, щоб видалити тромб.
"Чому бути, того не уникнути. Але ніби йти в інший світ ще рано, раз без лікарської допомоги мені дали пережити інфаркт і не піти… Хоча "небіжчиків ми бережемо!". Смерті нема", — додав росіянин.
Джигурда підтримує агресію РФ
Микита народився у Києві. Втім, артист вже тривалий час живе у Росії і в грудні 2022 року отримав громадянство РФ за спрощеною процедурою як громадянин України.
До речі, Джигурда активно підтримує війну Росії проти України. У 2023-му співак опублікував відео, на якому позував у військовій формі та бронежилеті на території Донбасу в оточенні озброєних окупантів. На записі Микита захоплено спостерігав за роботою військових РФ із міномета та читав вірші. На другому ролику знаменитість пройшовся траншеями.
У квітні 2025 року Джигурда потрапив під українські санкції.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У віці 58 років помер російський журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов. В Україні він став відомий завдяки шоу "Х-Фактор".
- У Москві на 76-му році життя помер відомий радянський та російський телеведучий Володимир Молчанов. Причиною смерті стала тривала онкологічна хвороба.
Крім того, нещодавно у РФ помер відомий актор, зірка "Ми з майбутнього" та серіалу "Філін" Андрій Терентьєв. В артиста раптово сталася зупинка серця 22 жовтня у Пітері.