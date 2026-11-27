Відкритий лист послу Іспанії в Росії написав депутат Держдуми Костянтин Затулін. Родинну квартиру в Торревьєсі, за його словами, кілька років займають сторонні люди, поліція відмовилася їх виселяти, а платити за комунальні послуги від власників усе одно вимагають.

Скаргу на захоплення родинної квартири в іспанській Торревьєсі депутат Держдуми від Краснодарського краю Костянтин Затулін виклав у відкритому листі до посла Іспанії в Росії Рікардо Мартінеса Васкеса. Претензії стосуються також бездіяльності місцевої поліції та влади й вимоги оплачувати комунальні витрати за житло, у якому вже кілька років живуть сторонні люди. Про це повідомляє "Югополис".

"У цю квартиру, яка є особистою нерухомістю родини, у 2023 році заселилися поважні представники України, які й досі там проживають. Пройшло вже 3 роки і іспанська влада удає вигляд що вони ніяк не можуть їх виселити. При цьому я зобовʼязаний платити за електроенергію, їх електроенергію, бо це негуманно виключати їм електроенергію та воду", – заявив політик у прямому етері "Первого канала".

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Що це за квартира

Ідеться про помешкання площею 94 квадратних метри в житловому комплексі Aldea del Mar у провінції Аліканте. Родина купила його в 1997 році й десять років виплачувала іпотеку.

Придбання депутат пов'язує з сімейними обставинами. За його словами, після наслідків аварії на Чорнобильській АЕС він вирішив перевезти дружину й дочку до Іспанії, розраховуючи на сухий клімат і повітря соляних озер Торревьєхи. Згодом у квартирі проводили літо його онуки.

Чому він написав листа

Приводом стало отримання на початку листопада протоколу загальних зборів товариства власників житла. З документа випливало, що за родиною Затуліна рахується борг у кілька тисяч євро за обов'язковими комунальними платежами, і власникам запропонували його погасити.

Правильність розрахунків депутат не оспорює, проте звертає увагу посла на обставини, через які родина фактично не може користуватися власністю.

Версія депутата про тих, хто живе в квартирі

За твердженням Затуліна, на Різдво 2023 року у квартиру незаконно проникли невідомі громадяни України, які зламали дверний замок і з того часу продовжують займати житло. Поліцейські, що приїхали на місце, відмовилися їх виселяти, посилаючись на відсутність власника безпосередньо в квартирі.

Жодних документів, рішень суду чи даних поліції на підтвердження цієї версії в листі не наводиться, а іспанська сторона ситуацію не коментувала.

Правоохоронні органи та місцеву адміністрацію депутат звинувачує в тому, що вони фактично стали на бік тих, хто зайняв чуже житло. Він згадує поширену в Іспанії практику самовільного заселення, учасників якої називають окупасами.

Як приклад різного підходу до виселення Затулін навів історію 87-річної жінки, яку виселили з власної квартири, де вона прожила близько пів століття. Та ситуація викликала протести й суспільний резонанс.

Окремо депутат нагадав, що з 2022 року перебуває під європейськими санкціями й не може в'їжджати до країн ЄС, зокрема до Іспанії. Ні він, ні його родичі не були в країні з січня 2022-го, рахунків в іспанських банках у них немає, а обмеження на грошові перекази з Росії ускладнюють оплату комунальних рахунків.

Через санкції він не може приїхати й продати квартиру, а віддавати її тим, хто самовільно зайняв житло, не збирається. Відповіді від посла депутат не вимагає, але сподівається, що іспанська сторона пояснить, чому родина кілька років не може повернути контроль над власною нерухомістю.

Раніше повідомлялося, що Затуліну загрожувало усунення з посади першого заступника голови комітету у справах СНД та виключення з лав "Єдиної Росії". Причиною медіа називають його заяви про відсутність результатів так званої "спеціальної військової операції", які він робив кілька разів.

Також російського актора Аристарха Венеса, відомого за серіалом "Кадети", внесли до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Артист активно підтримує політику Володимира Путіна, їздить на тимчасово окуповані території, а також зіграв одну з головних ролей у російському пропагандистському мінісеріалі "20/22".