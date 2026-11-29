Накануне, 28 ноября, на платформе вокзала Варшава-Главная (Warszawa Główna) встретились прошлое и современность: высокоскоростной состав Pendolino, паровоз Ty2-911 в сцепке со старинными вагонами, поезд Nieśpieszny, а также локомотивы Griffin.

Демонстрация эволюции польской железной дороги проходила в рамках празднования сразу двух дат: 25-летие PKP Intercity и векового юбилея PKP S.A. (государственная железнодорожная компания Польши), сообщает канал TVP3.

Гостям показали, как менялся подвижной состав за десятилетия.

От прошлого к современности: эволюция польской железной дороги на одном фото Фото: PKP SA

Главным зрелищем организаторы назвали одновременное прибытие на станцию в 10 часов утра исторического паровоза и современного Pendolino. В PKP Intercity подчеркивали, что этот момент должен был наглядно свести прошлое и настоящее польских железных дорог в одной точке.

Ретро-состав прибыл, ведомый паровозом из Хабувки. Путешествие старинного паровоза из Малопольского воеводства заняло 28 часов.

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По словам Дариуша Грайды, вице-президента PKP SA, паровоз нужно заправить водой, и он требует бережного обращения. К тому же его пришлось встраивать в график движения других поездов.

Люди не скрывали своего восхищения древним паровозом Фото: PKP SA

Pendolino — это семейство скоростных и высокоскоростных поездов (обычно на 200–250 км/ч), разработанных итальянской компанией Fiat Ferroviaria, поезда которого стали привычным зрелищем на железных дорогах Польши и символом развития пассажирских перевозок.

В этом году PKP Intercity планирует перевезти 97 миллионов пассажиров, предлагая им комфортные и удобные условия для поездок.

Праздник прошел на главном вокзале Варшаві Фото: PKP SA

"Мы развиваем наше мобильное приложение, предоставляем спутниковый интернет на борту поездов Pendolino и в настоящее время проводим пилотную программу с участием пассажиров", — похвасталась Иоанна Сециньска, член правления PKP Intercity.

На вокзале пассажиры смогли оценить и сравнить условия путешествий столетней давности с современными.

Поклонники железных дорог получили возможность проехать на "юбилейном" паровозе по специальным маршрутам — до Сохачева и станции Варшава-Восточная (Warszawa Wschodnia).

В честь юбилея также были представлены исторические форменные костюмы.

Напомним, в Германии запустят особенные поезда на батареях.

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