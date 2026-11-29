Напередодні, 28 листопада, на пероні вокзалу "Варшава-Головна" (Warszawa Główna) зустрілися минуле і сучасність: високошвидкісний поїзд Pendolino, паровоз Ty2-911 у зчепленні зі старовинними вагонами, поїзд Nieśpieszny, а також локомотиви Griffin.

Демонстрація еволюції польської залізниці відбулася в рамках святкування одразу двох дат: 25-річчя PKP Intercity та столітнього ювілею PKP S.A. (державна залізнична компанія Польщі), повідомляє канал TVP3.

Гостям продемонстрували, як змінювався рухомий склад протягом десятиліть.

Від минулого до сьогодення: еволюція польської залізниці на одній фотографії Фото: PKP SA

Головною подією організатори назвали одночасне прибуття на станцію о 10-й годині ранку історичного паровоза та сучасного Pendolino. У PKP Intercity наголошували, що цей момент мав наочно поєднати минуле й сьогодення польських залізниць в одній точці.

Ретропоїзд тягнув за собою паровоз із Хабувки. Подорож старовинного паровоза з Малопольського воєводства тривала 28 годин.

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За словами Даріуша Грайди, віце-президента PKP SA, паровоз потрібно заправити водою, і він вимагає дбайливого поводження. До того ж його довелося вписати в розклад руху інших поїздів.

Люди не приховували свого захоплення старовинним паровозом Фото: PKP SA

Pendolino — це серія швидкісних і високошвидкісних поїздів (зазвичай зі швидкістю 200–250 км/год), розроблених італійською компанією Fiat Ferroviaria, потяги якої стали звичним видовищем на залізницях Польщі та символом розвитку пасажирських перевезень.

Цього року PKP Intercity планує перевезти 97 мільйонів пасажирів, пропонуючи їм комфортні та зручні умови для подорожей.

Свято відбулося на головному вокзалі Варшави Фото: PKP SA

"Ми розвиваємо наш мобільний додаток, надаємо супутниковий інтернет на борту поїздів Pendolino і наразі проводимо пілотну програму за участю пасажирів", — зазначила Іоанна Сециньська, членкиня правління PKP Intercity.

На вокзалі пасажири мали змогу оцінити та порівняти умови подорожей столітньої давнини з сучасними. Любителі залізниці отримали можливість проїхатися на "ювілейному" паровозі за спеціальними маршрутами — до Сохачева та станції Варшава-Східна (Warszawa Wschodnia).

На честь ювілею також було представлено історичні формені костюми.

Нагадаємо, що в Німеччині запустять спеціальні поїзди, що працюють на акумуляторах.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" придбала нові вагони з душовими кабінами та умивальниками.