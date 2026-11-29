Компания Илона Маска отрицает, что Иран использовал спутниковый интернет для атак по американским военным. Публикация Washington Post была названа откровенной ложью.

Информация об использовании Ираном системы спутниковой связи Starlink для нанесения ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке является неправдивой. Об этом заявила компания SpaceX.

При этом в SpaceX отметили, что у компании "нет внутренних доказательств, а также свидетельств Пентагона, что Starlink использовался иранскими силами".

"Потому что этого никогда не происходило", — подчеркнули в компании, добавив, что Тегеран, в свою очередь, публично угрожает системе спутниковой связи, объявив SpaceX и Starlink военными целями.

В компании также утверждают, что несколько недель назад заявляли журналистам Washington Post о недостоверности данных, однако материал все равно был опубликован.

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Как подчеркивается в сообщении, СМИ должно отозвать материал и принести извинения SpaceX и американскому народу за введение их в заблуждение.

При этом главный спикер Пентагона Шон Парнелл заявил, что ведомство не получало никаких отчетов Центрального командования США, который якобы направляли в офис Пита Гегсета по поводу использования спутниковой связи иранцами.

Еще до выхода статьи газета была уведомлена о лживой информации, однако материал все равно был опубликован, отметил пресс-секретарь министерства войны.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщало, что зафиксировано, как минимум, два случая несанкционированного использования спутникового интернет-сервиса Илона Маска иранцами.

Кроме того, ранее Иран обвинил Украину в организации атаки беспилотников на военный объект в Кувейте.