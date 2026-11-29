Выяснилось, что Иран использовал систему спутниковой связи Starlink для нанесения ударов по объектам США — военным базам на Ближнем Востоке. А военные США в то время пользовались более дешевым тарифным планом Starshield, который ограничивает военные операции.

Зафиксировано как минимум два случая несанкционированного использования спутникового интернет-сервиса Илона Маска. По выводам команды бизнесмена, Тегеран использовал Starlink для ведения военной кампании против американских войск еще в начале операции на Ближнем Востоке, когда Иран наносил залпы баллистических ракет и беспилотников по объектам США. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Кроме того, Илон Маск узнал, что американские военные запускали одноразовые беспилотники на военной версии Starlink под названием Starshield, но пользовались более дешевым тарифным планом. Пентагон оплачивал подписку на наземный Starshield, но не план использования воздушных сил, который стоил в пять раз дороже. Он предназначен исключительно для наземных операций.

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Новость об Иране ещё больше разозлила Маска, поскольку менее чем за два месяца до этого он принял меры, чтобы не допустить использования Starlink другим противником США для ведения войны, сообщили журналистам источники, знакомые с ситуацией.

Как Иран использовал Starlink в войне с США

В секретной обновленной информации о войне, предоставленной министру обороны США Питу Хэгсету этим летом, кратко описано использование Ираном технологии спутниковой связи Илона Маска. Тегеран использовал эту систему для обеспечения командования и управления войсками, а также для контроля за операциями беспилотников в ходе односторонних атак.

Один из источников сообщил, что Starlink стал для Тегерана альтернативным способом связи. Армия США в то же время сосредоточилась на уничтожении "традиционных систем связи".

В то же время пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон отказалась комментировать журналистам, использует ли Иран Starlink в своих военных операциях.

Газета The New York Times писала, что в январе компания Starlink предоставила бесплатный доступ к интернету всем жителям Ирана, у которых был терминал, на фоне ограничений со стороны правительства. Аналитики отмечают, что SpaceX могла бы отключить любой обнаруженный терминал на территории Ирана, однако, вероятно, не станет этого делать из-за использования системы обычными гражданами страны. К тому же интернет является одним из способов узнать о ситуации в Иране, поскольку в Тегеране нет посольства США, а журналисты не имеют возможности свободно говорить о событиях в стране.

В то же время два человека, знакомые с работой Starlink, отметили, что после того, как терминалы попадают в открытый оборот, компании практически невозможно устранить риск того, что они окажутся в руках противников или будут использованы против американских вооружённых сил.

Напомним, ранее Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что США могут возобновить удары по Ирану в начале 2027 года.

Кроме того, агентство Reuters сообщало, что войска США нанесли удар по ракетному полигону в Иране.